"No se hará en época electoral", Petro sobre Constituyente

¿Cuándo se presentaría la propuesta de Constituyente?

El presidente precisó que la propuesta será presentada después del 20 de julio ante el nuevo Congreso de la República, que será elegido en marzo. Para ese momento, indicó, Colombia ya contará con una nueva Presidencia. Con esto, Petro buscó despejar los cuestionamientos sobre una posible interferencia del proceso constituyente en el calendario democrático.

Además, planteó que la eventual Asamblea Nacional Constituyente tendría una duración limitada. “Propongo que se reúna durante tres meses que pueden coincidir con el receso del nuevo Congreso, para no afectarlo”, señaló.

Las reformas que Petro llevaría a la Asamblea Constituyente

Entre los principales temas que el Gobierno buscaría abordar a través de la Constituyente están varias de las reformas sociales que, según Petro, fueron bloqueadas durante su administración. El mandatario mencionó de manera explícita la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma al código minero y cambios estructurales en los servicios públicos.

En este último punto, Petro enfatizó que el objetivo sería avanzar hacia servicios públicos universales, eficientes y con tarifas ligadas a sus costos reales, y no a la especulación. También incluyó una reforma integral a la educación, enfocada en los contenidos, la financiación y el fortalecimiento de la educación pública para impulsar una sociedad del conocimiento.

Otro de los ejes mencionados fue la soberanía sobre los datos y el desarrollo de la inteligencia artificial, un tema que el presidente considera clave para el futuro del país.

Reforma a la justicia y nuevo ordenamiento territorial

Petro también se refirió a una eventual reforma a la justicia. Aclaró que la Corte Constitucional se mantendría intacta, pero planteó la necesidad de un poder judicial independiente de la política y de los intereses particulares, con mayor presencia de jueces y fiscales en los territorios y al servicio directo de la ciudadanía.

En cuanto al ordenamiento territorial, el mandatario propuso avanzar hacia una mayor autonomía regional con control ciudadano, el reconocimiento de la territorialidad indígena y afro, y el fin de las exclusiones por razones de racismo, género o sexo. Asimismo, habló de un régimen especial para San Andrés y Providencia, el fortalecimiento del municipio como eje de participación ciudadana y el empoderamiento territorial frente a la crisis climática.

Petro también mencionó la importancia de liberar y proteger los espacios del agua, ordenar el territorio alrededor de este recurso y repensar la construcción urbana para ampliar el espacio público y proteger las reservas naturales del país.