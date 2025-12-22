Inicio
Política

Afines a Petro irán a consulta por candidato izquierda 2026

Lun, 22/12/2025 - 16:03
Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras anunciaron que el 8 de marzo irán a consulta para elegir el candidato presidencial de la izquierda.
Consulta izquierda
Créditos:
EFE

Los aspirantes presidenciales Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras anunciaron este lunes que participarán en una consulta interpartidista el próximo 8 de marzo para elegir al candidato que presentará la izquierda en las elecciones presidenciales de 2026.

Los tres políticos y los partidos a los que pertenecen suscribieron un pronunciamiento en el que ratifican la "decisión de participar en la consulta popular del próximo 8 de marzo de 2026, mediante la cual se elegirá la candidatura presidencial del Pacto Amplio".

Ese día se celebrarán también elecciones legislativas, que serán seguidas el 31 de mayo por la primera vuelta de las presidenciales y, si es necesaria una segunda, tendrá lugar el 21 de junio de ese mismo año.

Según los aspirantes, el pronunciamiento de hoy "permanece abierto a la adhesión posterior de otros partidos políticos, movimientos, nuevas ciudadanías y precandidaturas presidenciales de las izquierdas, el progresismo y el liberalismo socialdemócrata".

Esta iniciativa busca acordar una base común de identidades programáticas, orientadas, entre otros propósitos, a la defensa y profundización de las reformas sociales del Gobierno de presidente Gustavo Petro.

También pretenden la ampliación efectiva de la democracia, el avance de una transición energética justa, la garantía de la seguridad humana, la defensa de la soberanía nacional, del medioambiente y de los derechos de los animales.

La alianza cuenta con el respaldo de la coalición Pacto Histórico —integrada por los partidos Comunista, Unión Patriótica y Polo Democrático—, La Fuerza de la Paz (del exministro y exembajador Roy Barreras), Colombia Humana (partido de Petro), el Partido del Trabajo, el Partido Ecologista y el movimiento indígena MAIS.

Otros movimientos políticos

Por el lado de la centro-derecha, seis precandidatos se agruparon en la Gran Consulta por Colombia, para definir un candidato el 8 de marzo.

Son ellos Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas y Vicky Dávila, quienes invitaron a Paloma Valencia, candidata presidencial del partido uribista Centro Democrático, y al exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón para que también sometan su nombre a esa consulta.

Por fuera de las consultas están de momento Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento de extrema derecha Defensores de la Patria, y Sergio Fajardo, principal aspirante del centro. 

Creado Por
Agencia EFE
Gustavo Petro
Iván Cepeda
Roy Barreras
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Gobierno decreta la emergencia económica por 30 días
Gustavo Petro
El decreto 1390 de 2025 le permite al Ejecutivo expedir medidas con fuerza de ley para enfrentar el desfinanciamiento tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento y atender presiones fiscales acumuladas.
Regiones
Emergencia vial en Medellín: bus intermunicipal cayó a un abismo
Un bus intermunicipal con cerca de 25 pasajeros cayó a un abismo en la vía Santa Elena
Un bus intermunicipal con cerca de 25 pasajeros cayó a un abismo en la vía Santa Elena, Medellín. El accidente dejó cinco personas lesionadas.
Fútbol
Lamine Yamal debuta como youtuber con la camiseta de Colombia
Lamine Yamal muestra su casa en un video de YouTube
La joya del Barça reveló su pasión por la Tricolor y secretos de su intimidad en su nuevo canal de videos.
Colombia
¡Ojo! Sube $100 el precio del diésel en Colombia
Estación gasolina
Desde el 20 de diciembre rige un incremento de $100 por galón en el diésel, mientras el precio de la gasolina se mantiene sin cambios, según la CREG.
Kien Opina
Carlos Salas
Lun, 22/12/2025 - 15:44
Se van con el tigre
Carlos Salas Silva
Robinson Castillo
Sáb, 20/12/2025 - 21:32
Las 15 predicciones que podrían sorprender al mundo en 2026
Robinson Castillo
Alejandro Toro
Sáb, 20/12/2025 - 21:18
Génesis, el apocalipsis de la IA
Alejandro Toro
Amílkar-Hernández
Sáb, 20/12/2025 - 16:54
26 predicciones para el 2026
Amílkar Hernández