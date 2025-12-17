Inicio
Petro llama “hermanos” al ELN y desata tormenta con Claudia López

Mié, 17/12/2025 - 17:42
La frase de Gustavo Petro al referirse al ELN como “hermanos” generó un choque con Claudia López, en medio del paro armado que dejó muertos y más de 50 ataques.
Petro llama “hermanos” al ELN y desata tormenta con Claudia López
Créditos:
EFE

Colombia volvió a debatirse entre el peso de las palabras y la crudeza de la violencia. En pleno impacto del paro armado del ELN, que dejó cinco personas muertas y más de 50 ataques en distintas regiones del país, una expresión del presidente Gustavo Petro encendió una controversia nacional: llamar “hermanos” a los integrantes de esa guerrilla.

La frase, lejos de pasar inadvertida, desató una discusión sobre memoria histórica, responsabilidad política y los límites del discurso presidencial en un país atravesado por décadas de conflicto armado.

La explicación del presidente: historia, fraternidad y ruptura

Ante las críticas, el jefe de Estado no retrocedió. Por el contrario, defendió su elección de palabras como parte de una lectura histórica del conflicto colombiano, en la que la violencia ha sido, según su visión, una confrontación entre ciudadanos de una misma nación.

“Hermanos somos, porque los colombianos somos hermanos y debemos ser hermanos”, escribió Petro en respuesta a Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y hoy precandidata presidencial, quien cuestionó duramente su postura. Para sustentar su argumento, el mandatario recurrió a referencias bíblicas y episodios históricos, como el relato de Caín y Abel o los conflictos internos durante la independencia, con el fin de ilustrar la idea de una violencia fratricida que se repite en el tiempo.

Según Petro, Colombia arrastra una lógica de confrontación interna alimentada por venganza, ambición y disputas políticas, que solo podrá superarse si se rompe esa narrativa de enemistad permanente.

La respuesta de Claudia López y el foco en las víctimas

La reacción de Claudia López se centró en el impacto real del paro armado, que comenzó el domingo 14 de diciembre y se extendió hasta el miércoles 17 de diciembre, afectando a al menos 13 departamentos, entre ellos Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Santander, Arauca, Chocó y Nariño.

En un mensaje publicado en X, la exmandataria expresó condolencias por los dos policías asesinados durante la ofensiva guerrillera y cuestionó la narrativa presidencial. “Los ‘queridos hermanos’ del presidente Petro han ejecutado más de 50 atentados terroristas durante su paro armado”, escribió, poniendo en duda los resultados de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno.

Una relación política que pasó del respaldo al choque

El cruce de mensajes dejó en evidencia una ruptura política que se ha venido gestando en el último año. López, quien respaldó a Petro en las elecciones presidenciales de 2022, hoy marca distancia frente a su forma de abordar el conflicto armado y el rol del Estado frente a los grupos ilegales.

Las diferencias no solo son discursivas: reflejan visiones opuestas sobre cómo nombrar la violencia sin relativizarla y cómo avanzar hacia la reconciliación sin desconocer el dolor de las víctimas.

Dureza y contradicciones en el discurso oficial

Paradójicamente, días antes del intercambio con López, el propio presidente había lanzado un mensaje severo contra el ELN. El 15 de diciembre, desde la Escuela General Santander, los calificó como “traquetos disfrazados de guerrilleros hablando de paro”, dejando ver la complejidad y las tensiones dentro de su propio discurso.

Mientras el país enfrenta nuevas ofensivas armadas, el debate sigue abierto: cómo hablar de paz en medio de la guerra, y hasta dónde el lenguaje puede sanar o profundizar las heridas de una nación que aún busca dejar atrás la violencia.

 

Creado Por
Kienyke.com
Claudia López
Gustavo Petro
Política
