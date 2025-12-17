Petro llama “hermanos” al ELN y desata tormenta con Claudia López

Colombia volvió a debatirse entre el peso de las palabras y la crudeza de la violencia. En pleno impacto del paro armado del ELN, que dejó cinco personas muertas y más de 50 ataques en distintas regiones del país, una expresión del presidente Gustavo Petro encendió una controversia nacional: llamar “hermanos” a los integrantes de esa guerrilla.

La frase, lejos de pasar inadvertida, desató una discusión sobre memoria histórica, responsabilidad política y los límites del discurso presidencial en un país atravesado por décadas de conflicto armado.

