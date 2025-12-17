Condenan a siete años al menor que asesinó a Jean Claude Bossard

El 2 de diciembre, la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, fue escenario de un violento intento de hurto que acabó con la vida de Jean Claude Bossard, un joven colombo-francés de 29 años y estudiante universitario. El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad, cuyas imágenes muestran cómo dos delincuentes en motocicleta interceptaron a la víctima con el objetivo de robarle sus pertenencias.
Según la investigación, el asalto derivó en un forcejeo y, en medio de los golpes, uno de los agresores sacó un arma de fuego y disparó contra Jean Claude, causándole la muerte en el lugar.
Le puede interesar: JEP volverá a citar al general Huertas por presuntos falsos positivos
El responsable: un menor de edad
La Fiscalía General de la Nación confirmó que el autor del disparo era un menor de 16 años, quien actuó en compañía de otra persona y se movilizaba en una motocicleta con placas falsas. Tras su captura, fue puesto a disposición de las autoridades para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
Durante el juicio, el joven aceptó tres de los cargos imputados, con excepción del delito de falsedad marcaria. Finalmente, la justicia colombiana determinó una sanción de 7,5 años de privación de la libertad en un centro de atención especializada para menores.
Los delitos por los que fue sancionado
El menor fue hallado responsable de tres delitos agravados:
- Homicidio agravado
- Tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones
- Tentativa de hurto calificado
Debido a su edad, la ley colombiana establece que las sanciones deben tener un carácter pedagógico y restaurativo, lo que limita la pena máxima a ocho años y excluye su reclusión en cárceles para adultos.
Tras conocerse la condena, el padre de Jean Claude aseguró que la familia acata el fallo, aunque expresó su inconformidad con el alcance de la sanción. “Todos sabemos que eso es irrisorio para el daño que nos hizo”, declaró en diálogo con CityTV, al tiempo que reiteró el pedido de justicia sin contemplaciones.
La sentencia coincidió con los homenajes en memoria del joven universitario, recordado por su amor a la cultura, la tecnología y el deporte. Su familia lamentó que Jean Claude no pudiera cumplir uno de sus últimos sueños: ver campeón al Junior de Barranquilla el 16 de diciembre, equipo del que era ferviente seguidor.
El caso de Jean Claude Bossard no solo dejó una familia marcada por el dolor, sino que volvió a encender el debate nacional sobre la criminalidad juvenil y los límites de la justicia penal para menores en Colombia.