Condenan a siete años al menor que asesinó a Jean Claude Bossard

El 2 de diciembre, la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, fue escenario de un violento intento de hurto que acabó con la vida de Jean Claude Bossard, un joven colombo-francés de 29 años y estudiante universitario. El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad, cuyas imágenes muestran cómo dos delincuentes en motocicleta interceptaron a la víctima con el objetivo de robarle sus pertenencias.

Según la investigación, el asalto derivó en un forcejeo y, en medio de los golpes, uno de los agresores sacó un arma de fuego y disparó contra Jean Claude, causándole la muerte en el lugar.

El responsable: un menor de edad

La Fiscalía General de la Nación confirmó que el autor del disparo era un menor de 16 años, quien actuó en compañía de otra persona y se movilizaba en una motocicleta con placas falsas. Tras su captura, fue puesto a disposición de las autoridades para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

Durante el juicio, el joven aceptó tres de los cargos imputados, con excepción del delito de falsedad marcaria. Finalmente, la justicia colombiana determinó una sanción de 7,5 años de privación de la libertad en un centro de atención especializada para menores.

Los delitos por los que fue sancionado

El menor fue hallado responsable de tres delitos agravados:

Homicidio agravado



Tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones



Tentativa de hurto calificado



Debido a su edad, la ley colombiana establece que las sanciones deben tener un carácter pedagógico y restaurativo, lo que limita la pena máxima a ocho años y excluye su reclusión en cárceles para adultos.