JEP volverá a citar al general Huertas por presuntos falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que volverá a convocar al general del Ejército Juan Miguel Huertas para que rinda versión voluntaria, luego de que nuevos testimonios de dos exoficiales lo vincularan con presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, cometidos entre 2002 y 2003.

Las declaraciones se conocieron durante una audiencia realizada en el municipio de Granada, Antioquia, ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas. En ese escenario, los exuniformados, quienes hicieron parte del Batallón de Artillería N.° 4, señalaron que Huertas era su superior jerárquico en la época en la que habrían ocurrido los hechos investigados.

De acuerdo con lo expuesto ante la JEP, los comparecientes afirmaron que el entonces oficial de alto rango habría tenido conocimiento de las ejecuciones extrajudiciales y, según sus versiones, incluso habría impartido instrucciones relacionadas con estas prácticas. Estos señalamientos llevaron a la Sala de Reconocimiento a evaluar nuevamente el rol del general dentro del proceso que adelanta la jurisdicción transicional.

La magistrada Catalina Díaz explicó que el general Huertas ya había sido convocado previamente a rendir versión voluntaria, lo que implica que se encuentra formalmente vinculado al caso. Sin embargo, en ese momento, el material probatorio disponible no fue considerado suficiente para avanzar en su selección como máximo responsable dentro de los hechos investigados.

“Había sido convocado a versión voluntaria por la Sala de Reconocimiento en el marco de este caso, eso significa que está vinculado al proceso. En su momento, la evidencia no era muy concluyente y por eso no se prosiguió con la selección como máximo responsable”, indicó la magistrada.

No obstante, Díaz señaló que el escenario cambió tras lo escuchado en la audiencia de Granada, donde dos exsubalternos directos del general Huertas aportaron nuevos elementos que, a juicio de la Sala, ameritan su nueva citación.

“Como se escuchó en la audiencia de Granada, hubo dos hombres bajo su mando que refirieron que él conocía, e incluso habría dado algunas instrucciones respecto de estas ejecuciones extrajudiciales. Por ello, lo que procede es convocarlo nuevamente”, agregó la magistrada.

Le recomendamos: Accidente de bus de Copetrán deja un muerto y ocho heridos

La funcionaria judicial recordó que la Jurisdicción Especial para la Paz es el juez natural de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado colombiano y que su competencia se extiende tanto a exintegrantes de la fuerza pública como a antiguos miembros de la extinta guerrilla de las Farc.

Asimismo, enfatizó que la comparecencia ante la JEP es obligatoria para las personas involucradas en hechos relacionados con el conflicto. “La competencia de la JEP es obligatoria, es decir, que las personas involucradas deben someterse a esta justicia especial para la paz”, concluyó Díaz.

La Sala de Reconocimiento evalúa ahora cuándo se realizará la nueva diligencia en la que el general Juan Miguel Huertas deberá rendir su versión, en un proceso que busca esclarecer responsabilidades y aportar verdad a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante uno de los periodos más críticos del conflicto armado en Colombia.