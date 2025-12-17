Inicio
Regiones

Accidente de bus de Copetrán deja un muerto y ocho heridos

Mié, 17/12/2025 - 11:09
Un bus que cubría la ruta Cúcuta–Arauca se salió de la vía en San Bernardo. El vehículo rodó varios metros y quedó en zona boscosa.
Accidente de bus de Copetrán.
Créditos:
Redes sociales.

Un grave accidente de tránsito se registró en las últimas horas en el corregimiento de San Bernardo, una zona limítrofe entre los departamentos de Norte de Santander y Arauca, cuando un bus de la empresa Copetrán, que cubría la ruta desde Cúcuta hacia Arauca, se salió de la vía y rodó varios metros hasta quedar atrapado en una zona boscosa.

De acuerdo con los primeros reportes entregados por las autoridades y los organismos de socorro, el vehículo terminó dentro del bosque, en medio de la vegetación, lo que dificultó las labores iniciales de rescate. En el lugar fueron atendidas ocho personas que resultaron heridas y se confirmó una víctima mortal, cuya identidad aún no ha sido establecida.

Tras conocerse la emergencia, unidades de socorro, personal de salud y autoridades locales se desplazaron hasta el sitio del accidente para atender a los pasajeros, realizar la extracción de los heridos y coordinar su traslado a centros asistenciales cercanos. Las labores de rescate se extendieron durante varias horas debido a las condiciones del terreno y a la ubicación del bus, que quedó a varios metros de la carretera.

En videos que comenzaron a circular en redes sociales se evidencian los momentos de tensión vividos tras el siniestro. En las imágenes se observa a varias personas intentando auxiliar a los pasajeros, mientras se escuchan gritos y el llanto de un bebé, reflejando la angustia que se vivió en el lugar mientras se adelantaban las labores de evacuación.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido con exactitud las causas del accidente. Sin embargo, de manera preliminar, se manejan dos hipótesis principales: una posible falla mecánica del vehículo o un microsueño del conductor, situaciones que serán evaluadas en el marco de la investigación que ya fue iniciada.

La empresa Copetrán no ha emitido aún un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido, mientras avanzan las indagaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro y determinar responsabilidades. Entre tanto, las autoridades hicieron un llamado a los conductores que transitan por esta vía a extremar las medidas de precaución, teniendo en cuenta las condiciones del terreno y la importancia de garantizar el adecuado estado mecánico de los vehículos.

El accidente vuelve a encender las alertas sobre la seguridad vial en corredores estratégicos del nororiente del país, especialmente en rutas de alto tránsito interdepartamental.

Creado Por
Sandra Vargas
Policía Nacional
Coyuntura Nacional
Noticias Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
Condenan a siete años al menor que asesinó a Jean Claude Bossard
La justicia sancionó con siete años de reclusión al menor que disparó y asesinó a Jean Claude Bossard.
La justicia sancionó con siete años de reclusión al menor que disparó y asesinó a Jean Claude Bossard durante un atraco en Usaquén, al norte de Bogotá.
Política
Del liderazgo social en Cundinamarca al Senado: el recorrido de Lizeth Reina
Lizeth Reina, candidata al Senado.
Con más de 17 años de trabajo comunitario, Lizeth Reina habló sobre mujeres, adultos mayores y acción territorial como ejes clave para transformar las regiones.
Medio Ambiente
Así fue el operativo que permitió el regreso a casa del oso Tamá
Tamá-oso.andino-regreso-casa
Traslados aéreos y control técnico marcaron el inicio de la nueva vida de Tamá en libertad.
Política
Olimpo, Gaitán y Mario Hernández: así se modificaron las listas al Senado
Olimpo, Gaitán y Mario Hernández: los cambios que sacudieron las listas al Senado
Con el cierre de modificaciones de la Registraduría, el Senado se reacomodó: Olimpo, Gloria Gaitán y Mario Hernández entraron a listas clave.
Kien Opina
Ricardo Moreno
Mié, 17/12/2025 - 09:13
América de Cali, un equipo abandonado por su hinchada
Ricardo Moreno
Esteban Jaramillo Osorio
Mié, 17/12/2025 - 08:01
Junior campeón
Esteban Jaramillo Osorio
Daniel Gómez Gaviria
Mar, 16/12/2025 - 08:23
Sistema del Cuidado para la Equidad
Daniel Gómez Gaviria
Federico Arellano Mendoza
Mar, 16/12/2025 - 08:12
“El Nobel bien dado..."
Federico Arellano Mendoza