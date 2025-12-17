Accidente de bus de Copetrán deja un muerto y ocho heridos

Un grave accidente de tránsito se registró en las últimas horas en el corregimiento de San Bernardo, una zona limítrofe entre los departamentos de Norte de Santander y Arauca, cuando un bus de la empresa Copetrán, que cubría la ruta desde Cúcuta hacia Arauca, se salió de la vía y rodó varios metros hasta quedar atrapado en una zona boscosa.

De acuerdo con los primeros reportes entregados por las autoridades y los organismos de socorro, el vehículo terminó dentro del bosque, en medio de la vegetación, lo que dificultó las labores iniciales de rescate. En el lugar fueron atendidas ocho personas que resultaron heridas y se confirmó una víctima mortal, cuya identidad aún no ha sido establecida.

Tras conocerse la emergencia, unidades de socorro, personal de salud y autoridades locales se desplazaron hasta el sitio del accidente para atender a los pasajeros, realizar la extracción de los heridos y coordinar su traslado a centros asistenciales cercanos. Las labores de rescate se extendieron durante varias horas debido a las condiciones del terreno y a la ubicación del bus, que quedó a varios metros de la carretera.

En videos que comenzaron a circular en redes sociales se evidencian los momentos de tensión vividos tras el siniestro. En las imágenes se observa a varias personas intentando auxiliar a los pasajeros, mientras se escuchan gritos y el llanto de un bebé, reflejando la angustia que se vivió en el lugar mientras se adelantaban las labores de evacuación.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido con exactitud las causas del accidente. Sin embargo, de manera preliminar, se manejan dos hipótesis principales: una posible falla mecánica del vehículo o un microsueño del conductor, situaciones que serán evaluadas en el marco de la investigación que ya fue iniciada.

La empresa Copetrán no ha emitido aún un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido, mientras avanzan las indagaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro y determinar responsabilidades. Entre tanto, las autoridades hicieron un llamado a los conductores que transitan por esta vía a extremar las medidas de precaución, teniendo en cuenta las condiciones del terreno y la importancia de garantizar el adecuado estado mecánico de los vehículos.

El accidente vuelve a encender las alertas sobre la seguridad vial en corredores estratégicos del nororiente del país, especialmente en rutas de alto tránsito interdepartamental.