La reciente separación entre Carmen Villalobos y el presentador Frederik Oldenburg sigue dando de qué hablar. A pocas semanas de confirmarse el fin de su relación, nuevas versiones apuntan a un supuesto romance del comunicador con una reconocida deportista europea, lo que ha encendido las redes sociales y los programas de entretenimiento.

El final de la relación se conoció públicamente a comienzos de 2026, aunque fuentes cercanas aseguran que la separación habría ocurrido semanas antes y se manejó de manera discreta.

La pareja, que oficializó su noviazgo en 2023 tras el divorcio de Carmen Villalobos de Sebastián Caicedo, mantuvo durante cerca de dos años una relación que combinó apariciones públicas con un perfil relativamente reservado.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha explicado las razones del distanciamiento, lo que ha dado paso a múltiples especulaciones.

¿Nuevo romance en puerta?

En medio de la atención mediática, el nombre de Marjanca Polutnik comenzó a circular como posible nueva pareja de Oldenburg. La atleta es conocida por su participación en realities deportivos y por su contenido relacionado con el fitness y el estilo de vida saludable.