La reciente separación entre Carmen Villalobos y el presentador Frederik Oldenburg sigue dando de qué hablar. A pocas semanas de confirmarse el fin de su relación, nuevas versiones apuntan a un supuesto romance del comunicador con una reconocida deportista europea, lo que ha encendido las redes sociales y los programas de entretenimiento.
El final de la relación se conoció públicamente a comienzos de 2026, aunque fuentes cercanas aseguran que la separación habría ocurrido semanas antes y se manejó de manera discreta.
La pareja, que oficializó su noviazgo en 2023 tras el divorcio de Carmen Villalobos de Sebastián Caicedo, mantuvo durante cerca de dos años una relación que combinó apariciones públicas con un perfil relativamente reservado.
Hasta ahora, ninguno de los dos ha explicado las razones del distanciamiento, lo que ha dado paso a múltiples especulaciones.
¿Nuevo romance en puerta?
En medio de la atención mediática, el nombre de Marjanca Polutnik comenzó a circular como posible nueva pareja de Oldenburg. La atleta es conocida por su participación en realities deportivos y por su contenido relacionado con el fitness y el estilo de vida saludable.
Según versiones difundidas en redes, ambos habrían coincidido en la República Dominicana, donde el presentador desarrolla varios de sus proyectos televisivos, lo que habría permitido un primer acercamiento.
Redes sociales alimentan las sospechas
Publicaciones realizadas durante 2024, así como interacciones digitales entre ambos, han sido interpretadas por seguidores como señales de cercanía. Además, coincidencias en eventos deportivos —especialmente partidos de béisbol en República Dominicana y Venezuela— han reforzado las teorías.
Sin embargo, hasta el momento no existen fotografías juntos ni declaraciones oficiales que confirmen una relación sentimental. Todo permanece en el terreno de la especulación.
Silencio y versiones sin confirmar
Ni Frederik Oldenburg ni Marjanca Polutnik se han pronunciado sobre los rumores. De igual forma, las versiones sobre una posible infidelidad como causa de la ruptura con Villalobos tampoco han sido confirmadas y circulan únicamente en redes sociales.
Por su parte, Carmen Villalobos ha evitado referirse directamente a su vida sentimental, enfocándose en sus proyectos profesionales y restando importancia a las especulaciones que han surgido tras la ruptura.