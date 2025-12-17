Inicio
Capturan en Londres a Zulma Guzmán, acusada por muerte de dos menores

Mié, 17/12/2025 - 13:09
Zulma Guzmán fue detenida en Londres con circular roja de Interpol. Fiscalía la investiga por frambuesas con talio que causaron muerte de dos menores.
Zulma Guzmán Castro
Créditos:
Archivo

Zulma Guzmán Castro fue detenida en Londres, donde era requerida con circular roja de Interpol, y con eso se reactivó el caso por intoxicación con talio que terminó en la muerte de dos menores en Bogotá. La Fiscalía la venía investigando por su presunta relación con el envío de frambuesas contaminadas. 

Captura en Londres: qué se sabe del operativo

La captura de Zulma Guzmán Castro no se dio en un control migratorio ni en un allanamiento, sino tras un episodio en el río Támesis. Según el reporte de autoridades citado por medios británicos, la Policía recibió una llamada sobre una mujer en estado de angustia en el sector de Battersea Bridge, al oeste de Londres, hacia las 06:45 del martes 16 de diciembre de 2025. La unidad de Policía fluvial la sacó del agua alrededor de las 07:14 y fue trasladada a un hospital. Sus lesiones, de acuerdo con esa versión oficial, no eran potencialmente mortales.

El trasfondo judicial es el que explica por qué ese rescate terminó convertido en una detención: sobre Guzmán ya pesaba una circular roja de Interpol y, en el Reino Unido, se habría expedido una orden para dejarla a disposición de la justicia. Con ese marco, el siguiente paso no es mediático sino procesal: si está en condiciones de comparecer, deberá presentarse ante un tribunal, en principio el Westminster Magistrates' Court, donde suelen tramitarse audiencias iniciales ligadas a solicitudes de extradición. En paralelo, Colombia deberá formalizar y sustentar la petición de entrega con la documentación judicial del caso.

El caso: frambuesas con talio y dos menores fallecidas

La investigación se concentra en lo ocurrido entre el 5 y el 9 de abril de 2025 en el norte de Bogotá. De acuerdo con la información pública del expediente, dos menores, de 13 y 14 años, murieron tras una intoxicación con talio. La hipótesis central es que consumieron frambuesas entregadas por mensajería como si fueran un obsequio.

La Fiscalía sostiene que esa línea se apoya en análisis de evidencia, informes forenses y actuaciones del CTI en Bogotá. En esa misma lógica, a Guzmán se le atribuye un posible rol de coordinación en la entrega del producto, algo que todavía está por probarse en estrados.

Qué significa la circular roja de Interpol

Un punto que suele generar confusión: la circular roja no es una condena ni reemplaza decisiones de un juez. Funciona como un aviso internacional para localizar a una persona y, si la ley del país lo permite, detenerla de manera provisional mientras se tramita una solicitud formal de entrega.

Qué sigue: trámite de entrega y audiencias en Colombia

Con la captura, el foco pasa al procedimiento: la autoridad colombiana deberá sustentar la solicitud con documentos judiciales y la descripción del caso. En paralelo, en Colombia el proceso deberá retomar su ruta, según la etapa en la que esté. Por ahora, rige la presunción de inocencia: cualquier responsabilidad penal solo puede establecerse mediante sentencia.

Noticias Colombia
Coyuntura Nacional
Inseguridad
