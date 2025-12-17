Inicio
Política

Olimpo, Gaitán y Mario Hernández: así se modificaron las listas al Senado

Mié, 17/12/2025 - 13:32
Con el cierre de modificaciones de la Registraduría, el Senado se reacomodó: Olimpo, Gloria Gaitán y Mario Hernández entraron a listas clave.
Olimpo, Gaitán y Mario Hernández: los cambios que sacudieron las listas al Senado
Créditos:
Congreso de la República & Archivo

La Registraduría publicó el listado definitivo de candidaturas al Congreso luego de cerrar el periodo de modificaciones por renuncia o no aceptación. En total son 3.144 aspirantes para las elecciones del 8 de marzo de 2026. Con ese paso, los listados fueron remitidos al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a los organismos de control para la revisión de posibles inhabilidades.

Radiografía en cifras

Del total de inscritos, 1.078 candidaturas corresponden al Senado y 2.066 a la Cámara de Representantes. Para Senado quedaron 26 listas: 16 por la circunscripción nacional (con 1.054 candidatos) y 10 por la circunscripción indígena (con 24 aspirantes). En Cámara se registraron 498 listas, distribuidas así: 302 territoriales (1.631 candidatos), 10 indígenas (22), 46 afrodescendientes (124), 17 internacionales (43) y 123 de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) (246).

Ajustes de última hora en el Senado

El cierre de modificaciones no se sintió como un simple trámite. En varias listas al Senado hubo movimientos que dejan ver cómo los partidos están calibrando su combinación de región, figuras reconocibles y pulso interno.

En el Partido Liberal, el exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa pasó de la discusión presidencial a una candidatura al Senado. En ese reacomodo, la senadora Karina Espinosa se retiró y el renglón 8 quedó asociado al nuevo intento de Olimpo en la corporación.

En la coalición de Fuerza Ciudadana y Comunes, Carlos Caicedo informó un cambio en la cabeza de lista: el primer renglón pasó del sindicalista Nelson Alarcón a Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliécer Gaitán. Es una apuesta por un nombre con carga histórica, pero también por recordación, que en campaña suele pesar más de lo que se admite en público.

Otro movimiento vino con el exministro Wilson Ruiz, quien oficializó su aspiración al Senado por Salvación Nacional, liderado por Enrique Gómez, y quedó con el número 20 en una lista abierta. En la práctica, eso significa competencia directa por voto preferente dentro de su propio partido.

En el Partido de la U, el narrador deportivo Javier Fernández Franco, conocido como "el Cantante del gol", quedó con el número 09 tras desistir de una inscripción inicial en otra lista. Y en ese mismo partido, la representante Saray Robayo se retiró de su aspiración al Senado, donde había sido ubicada en el número 5, lo que obligó a otro ajuste interno.

En el Centro Democrático, el empresario Mario Hernández fue incorporado al renglón 36 de la lista al Senado, una señal clara: sumar rostros de alto reconocimiento para traccionar votación.

Lo que aún puede cambiar antes del tarjetón

Aunque el listado ya está publicado, el calendario todavía contempla ventanas específicas. Hasta el 8 de febrero de 2026 pueden hacerse modificaciones por revocatoria de inscripción o por inhabilidad sobreviniente o evidenciada. Y hasta el 25 de febrero de 2026 se permiten reemplazos por muerte o incapacidad física permanente. También pueden presentarse cambios por decisiones judiciales.

Con las listas en firme, la pelea se mueve a dos carriles: la revisión institucional de requisitos y la campaña en territorio. Los retoques de última hora, sobre todo en Senado, sugieren que varios partidos ya están priorizando combinaciones de región, trayectoria y recordación pública para competir en una elección con oferta amplia y tensiones internas típicas de las listas abiertas.

Elecciones 2026
Elecciones
Candidatos 2026
Política
