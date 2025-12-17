Elecciones Congreso 2026: 3.144 candidatos quedaron inscritos

Con el cierre oficial del periodo de modificaciones por renuncia o no aceptación de candidaturas, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que 3.144 candidatos quedaron formalmente inscritos para participar en las elecciones al Congreso de la República, que se celebrarán el 8 de marzo de 2026.

Del total de aspirantes, 1.078 buscan una curul en el Senado de la República, mientras que 2.066 competirán por un escaño en la Cámara de Representantes, en un proceso que refleja la amplitud del escenario político de cara a los comicios legislativos.

Así se distribuyen los candidatos al Senado

Para el Senado de la República, se inscribieron 26 listas, distribuidas en dos circunscripciones.En la circunscripción nacional se registraron 16 listas, integradas por 1.054 candidatos, mientras que en la circunscripción indígena se avalaron 10 listas, conformadas por 24 aspirantes.

En total, la contienda por el Senado contará con 1.078 candidatos, que buscarán representar a las distintas fuerzas políticas y movimientos ciudadanos en el Congreso que iniciará funciones en 2026.

Cámara de Representantes: diversidad de circunscripciones

En el caso de la Cámara de Representantes, la Registraduría reportó 2.066 candidatos agrupados en 498 listas, distribuidas en cinco circunscripciones.

La circunscripción territorial concentra el mayor número, con 302 listas y 1.631 candidatos. A esta le siguen la circunscripción indígena, con 10 listas y 22 aspirantes, y la circunscripción afrodescendiente, que cuenta con 46 listas integradas por 124 candidatos.

Por su parte, la circunscripción internacional tendrá 17 listas con 43 candidatos, mientras que las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) suman 123 listas y 246 aspirantes, destinadas a garantizar la representación política de los territorios más afectados por el conflicto armado.

Remisión a autoridades y control institucional

Una vez consolidado el listado definitivo, la Registraduría Nacional remitió la información al Consejo Nacional Electoral (CNE), así como a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, en cumplimiento del artículo 33 de la Ley 1475 de 2011, que ordena la verificación y control de las candidaturas inscritas.

Cambios aún posibles antes de la elección

Aunque el periodo ordinario de modificaciones ya venció, el calendario electoral contempla excepciones. Hasta el 8 de febrero de 2026, un mes antes de la jornada electoral, podrán realizarse cambios por revocatoria de inscripción, inhabilidades sobrevinientes o causas constitucionales o legales.

Adicionalmente, hasta el 25 de febrero de 2026 será posible inscribir nuevos candidatos en casos de muerte o incapacidad física permanente. Las listas también podrían modificarse por decisiones judiciales.

La lista completa de candidatos inscritos puede ser consultada a través de los canales oficiales de la Registraduría Nacional, mientras el país entra en la recta decisiva hacia las elecciones legislativas de 2026.