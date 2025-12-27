El panorama de las elecciones presidenciales en Colombia 2026 comienza a tomar forma con miras a las consultas interpartidistas del 8 de marzo, fecha en la que las diferentes coaliciones definirán a sus candidatos únicos. Una de las alianzas que ya anunció su participación es el denominado Pacto Amplio, integrado inicialmente por sectores de centroizquierda.

En esta coalición ya confirmaron su aspiración presidencial los precandidatos Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, a quienes se sumó recientemente el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, ampliando el abanico de opciones dentro del bloque político.

Barreras confía en vencer a Iván Cepeda

En medio del debate político, Roy Barreras aseguró que, pese al crecimiento que ha tenido Iván Cepeda en los últimos meses, confía en superarlo en las urnas durante la consulta del Pacto Amplio. En un video difundido esta semana, el exsenador fue enfático en señalar que no solo participará, sino que competirá para ganar.

“El próximo presidente de Colombia será de centro izquierda. La consulta del Pacto Amplio será el escenario para unir las luchas sociales y populares con una poderosa corriente liberal, socialdemócrata, de centro e independientes que buscan seguridad, estabilidad y equilibrio”, afirmó Barreras.

El dirigente político insistió en que quien resulte ganador de la consulta del 8 de marzo de 2026 tendrá grandes posibilidades de convertirse en el próximo jefe de Estado, siempre que logre unir al país.

Estrategia y respaldo político

Durante un encuentro con periodistas en Cali, Barreras reiteró su convicción de imponerse sobre Cepeda y dejó ver que ya cuenta con una estrategia electoral definida. “Le voy a ganar a Cepeda. Tenemos todo para hacerlo y para que el Valle del Cauca vuelva a tener presidente después de un siglo”, aseguró.

Fuentes cercanas a su campaña indican que mediciones internas lo ubican muy cerca de Iván Cepeda en intención de voto, lo que anticipa una disputa cerrada por la candidatura presidencial del Pacto Amplio.

También le puede interesar: Uribe da vía libre a Paloma Valencia para la Gran Consulta

Además, Roy Barreras ha intensificado sus acercamientos con distintos partidos políticos y congresistas de varias corrientes ideológicas, con especial énfasis en buscar respaldos dentro del Partido de La U, como parte de su estrategia para consolidar una candidatura fuerte de cara a la consulta.