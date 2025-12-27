Inicio
Política

Roy Barreras está convencido de que le ganará a Cepeda en consulta

Sáb, 27/12/2025 - 09:34
"Tenemos todo para hacerlo", Roy Barreras compartió un video en el que habló sobre cómo le ganará a Iván Cepeda en la consulta interpartidista.
Roy Barreras habla sobre Cepeda
Créditos:
Archivo particular

El panorama de las elecciones presidenciales en Colombia 2026 comienza a tomar forma con miras a las consultas interpartidistas del 8 de marzo, fecha en la que las diferentes coaliciones definirán a sus candidatos únicos. Una de las alianzas que ya anunció su participación es el denominado Pacto Amplio, integrado inicialmente por sectores de centroizquierda.

En esta coalición ya confirmaron su aspiración presidencial los precandidatos Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, a quienes se sumó recientemente el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, ampliando el abanico de opciones dentro del bloque político.

Barreras confía en vencer a Iván Cepeda

En medio del debate político, Roy Barreras aseguró que, pese al crecimiento que ha tenido Iván Cepeda en los últimos meses, confía en superarlo en las urnas durante la consulta del Pacto Amplio. En un video difundido esta semana, el exsenador fue enfático en señalar que no solo participará, sino que competirá para ganar.

“El próximo presidente de Colombia será de centro izquierda. La consulta del Pacto Amplio será el escenario para unir las luchas sociales y populares con una poderosa corriente liberal, socialdemócrata, de centro e independientes que buscan seguridad, estabilidad y equilibrio”, afirmó Barreras.

El dirigente político insistió en que quien resulte ganador de la consulta del 8 de marzo de 2026 tendrá grandes posibilidades de convertirse en el próximo jefe de Estado, siempre que logre unir al país.

Estrategia y respaldo político

Durante un encuentro con periodistas en Cali, Barreras reiteró su convicción de imponerse sobre Cepeda y dejó ver que ya cuenta con una estrategia electoral definida. “Le voy a ganar a Cepeda. Tenemos todo para hacerlo y para que el Valle del Cauca vuelva a tener presidente después de un siglo”, aseguró.

Fuentes cercanas a su campaña indican que mediciones internas lo ubican muy cerca de Iván Cepeda en intención de voto, lo que anticipa una disputa cerrada por la candidatura presidencial del Pacto Amplio.

Además, Roy Barreras ha intensificado sus acercamientos con distintos partidos políticos y congresistas de varias corrientes ideológicas, con especial énfasis en buscar respaldos dentro del Partido de La U, como parte de su estrategia para consolidar una candidatura fuerte de cara a la consulta.

Creado Por
Kienyke.com
Roy Barreras
Iván Cepeda
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Gabriela Tafur está de luto, ¿qué le pasó?
Gabriela Tafur abuela murió
Gabriela Tafur sorprendió a sus seguidores al compartir que perdió a un familiar muy cercano a ella.
Entretenimiento
Mamá de Epa Colombia comparte emotivo mensaje de Navidad para su hija
Epa Colombia mensaje de Navidad
Martha Rojas, la madre de Epa Colombia, compartió un mensaje en la primera Navidad que pasa sin su hija por estar presa.
Política
Roy Barreras está convencido de que le ganará a Cepeda en consulta
Roy Barreras habla sobre Cepeda
"Tenemos todo para hacerlo", Roy Barreras compartió un video en el que habló sobre cómo le ganará a Iván Cepeda en la consulta interpartidista.
Colombia
Este lunes habrá debate sobre la emergencia económica
Senado debate emergencia económica
En el último lunes del año los ministros deberán justificar en la plenaria del Senado la emergencia económica planteada por el Gobierno.
Kien Opina
Juan Restrepo
Vie, 26/12/2025 - 19:28
El país de los elefantes voladores
Juan Restrepo
Mario Huertas
Jue, 25/12/2025 - 10:41
Máxima presión (3)
Mario Huertas
Paloma Valencia
Mié, 24/12/2025 - 13:23
Nuestra lucha por recuperar a Colombia
Paloma Valencia
Jhon Jairo Armesto
Mié, 24/12/2025 - 07:53
Acodres Bogotá-Región, cierre de año con broche de oro
Jhon Jairo Armesto