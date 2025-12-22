Mauricio Toro aspira a la Cámara: habla de propuestas y panorama en el Verde

Mauricio Toro, expresidente del Icetex y hoy candidato a la Cámara de Representantes por la Alianza Verde, explicó las razones de su regreso al Congreso de la República. “Yo fui congresista del 2018 al 2022, tuve varias luchas, unas grandes que pudimos sacar adelante y otras que quedaron ahí como en el tintero”, afirmó.

Según Toro, su decisión se dio tras un periodo de reflexión luego de su paso por el Icetex y el sector privado. “Después de terminar un periodo interesante de casi dos años en el Icetex, dije: esas banderas que se quedaron por ahí huérfanas hay que volverlas a retomar”, señaló. Y agregó: “fue una decisión difícil porque el sector privado es cómodo y es tranquilo, pero cuando a uno lo mueve el servicio, termina uno haciendo estas locuras”.

“Este es un país que puso a la gente a hacer filas”

Uno de los ejes centrales de su discurso es lo que denomina el país de las filas. “Este país fue un país al que acostumbraron a hacer filas, siéntese y espérese su turno que algún día le va a llegar”, dijo.

Lea aquí: Uribe da vía libre a Paloma Valencia para la Gran Consulta por Colombia

Toro explicó que esa lógica atraviesa múltiples sectores. “Las personas empiezan a buscar salud de calidad y les toca esperar, mientras las personas que tienen oportunidades se saltan la fila”, afirmó. También se refirió a la vivienda y al emprendimiento: “gente haciendo fila para poder tener su vivienda propia y los emprendedores buscando que les den un recurso para emprender y haga la fila”.

En ese contexto, sostuvo: “yo creo que es el momento de exigir que nuestro turno llegue ya para garantizar que los recursos de lo público lleguen a financiar emprendedores, educación y vivienda”.

Tecnología para agilizar el Estado

Dentro de las propuestas que llevaría al Congreso, Toro insistió en el uso de la tecnología para reducir trámites. “Es completamente injusto que una persona se tenga que ir a hacer una fila de días u horas para hacer algo que podría ser virtual”, afirmó.

Mencionó casos como las EPS y el Invima. “Personas haciendo fila para una orden médica o para un medicamento cuando la tecnología puede hacer que usted lo haga desde internet”, dijo. Y agregó: “hoy vemos entidades congestionadas cuando los únicos que deberían ir son las personas de la tercera edad”.

“Hay proyectos que hay que parar”

Toro también habló de iniciativas que buscaría frenar desde el Congreso. “Hay proyectos que atentan contra la población diversa y LGBTIQ+, que quieren acabar con derechos fundamentales”, aseguró.

Además, cuestionó propuestas que afectan el modelo económico. “Colombia es un país de economía de libre mercado y hay proyectos que quieren restringirla, esos también hay que dejarlos de lado”, afirmó. Para el candidato, el rol del congresista va más allá de presentar leyes. “Ser congresista no es solo presentar proyectos, también es tapar goles”, dijo.

Experiencia frente a la maquinaria política

Sobre la mermelada y las redes de poder en el Congreso, Toro aseguró que es posible sacar proyectos adelante. “Yo ya lo hice siendo oposición”, afirmó. Recordó iniciativas como la Ley de endometriosis y la prohibición del asbesto. “11 intentando prohibir el asbesto y lo logramos”, señaló.

Según explicó, la clave está en el diálogo. “Somos distintos, pero esto ayuda a millones de ciudadanos”, dijo. Y añadió: “se necesita experiencia, habilidad y no improvisar”.

Le puede interesar: Luis Carlos Leal explica su salida del Verde y anuncia aspiración al Senado

El ambiente político en la Alianza Verde

Finalmente, Toro se refirió al momento interno de su partido. “Como en todos los partidos hay peleas y divisiones, es política”, afirmó. Defendió que los debates sean públicos. “Yo valoro que las peleas sean de puerta abierta y que la ciudadanía vea las tendencias”, señaló.

Sobre el panorama electoral, concluyó: “Hoy el partido está en discusiones y, por lo que he escuchado, la independencia va a terminar siendo ese camino”.

Vea la entrevista completa en nuestro canal de YouTube.