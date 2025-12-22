Uribe da vía libre a Paloma Valencia para la Gran Consulta por Colombia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez concedió total autonomía a la senadora Paloma Valencia para definir si participará o no en la denominada Gran Consulta por Colombia, un mecanismo interpartidista que busca elegir candidato presidencial de cara a las elecciones de marzo del próximo año. A través de su cuenta oficial en la red social X, el líder natural del Centro Democrático dejó claro que respetará y respaldará la decisión que adopte la congresista.

En un mensaje breve, dividido en tres párrafos, Uribe explicó que la colectividad ha venido adelantando conversaciones internas con la bancada parlamentaria y con candidatos a distintas corporaciones públicas para evaluar el escenario político. Sin embargo, enfatizó que la decisión final recaerá exclusivamente en Valencia, a quien calificó como la candidata del partido y aseguró que contará con todo su apoyo político.

Reunión clave con precandidatos de la coalición

La discusión tomó mayor relevancia tras la reunión sostenida el pasado domingo entre la senadora Valencia y varios de los principales precandidatos de la Gran Consulta por Colombia, entre ellos Juan Manuel Galán y el exministro Mauricio Cárdenas. El encuentro fue interpretado por distintos sectores políticos como una señal clara de que la congresista del Centro Democrático se sumaría a este proceso de selección conjunta.

Lea aquí: Así fue como un policía evitó un suicidio en un puente peatonal de Bosa

Incluso, Juan Manuel Galán se adelantó a celebrar públicamente una eventual incorporación de Valencia. A través de sus redes sociales, escribió un mensaje de bienvenida en el que aseguró que su participación fortalecería el diálogo democrático y enriquecería el espacio de construcción colectiva que promueve la consulta. Estas declaraciones avivaron el debate político y generaron expectativas en la opinión pública.

Prudencia y consulta interna en el Centro Democrático

No obstante, la senadora Paloma Valencia reaccionó con cautela frente a la rapidez de los anuncios. La congresista aclaró que el encuentro correspondía a una invitación formal que debía ser analizada con detenimiento y que, en ningún caso, se trataba de una decisión ya tomada. Según explicó, cualquier paso en esa dirección requiere una evaluación colectiva al interior del Centro Democrático.

Valencia subrayó que la decisión no puede ser individual, sino que debe ser el resultado de una reunión en pleno del partido, con el fin de alinear las visiones y estrategias de la colectividad frente al panorama electoral. Este mensaje buscó enviar una señal de cohesión interna y respeto por los mecanismos de deliberación partidista.

El guiño político de Uribe

El pronunciamiento de Álvaro Uribe fue interpretado por analistas como el “guiño” definitivo para destrabar el debate interno. Al afirmar que “acatará la decisión final de nuestra candidata” y que la apoyará “con todo el entusiasmo”, el expresidente trasladó la responsabilidad política a Valencia, consolidando su liderazgo dentro del partido.

Le puede interesar: Denuncian secuestro de 18 militares en Chocó

Aunque la coordinación del proceso seguirá en manos de la dirección nacional del Centro Democrático, la última palabra la tendrá ahora la senadora, cuya eventual participación en la Gran Consulta por Colombia podría redefinir el mapa de alianzas del sector político de cara a las próximas elecciones presidenciales.