Así fue como un policía evitó un suicidio en un puente peatonal de Bosa

El tránsito habitual de pasajeros en la Terminal del Sur de Bogotá se vio interrumpido por una escena de alto riesgo que pudo terminar en tragedia. En medio del flujo constante de personas y vehículos, una mujer de aproximadamente 40 años estuvo a punto de lanzarse desde un puente peatonal, pero la intervención inmediata de un subintendente de la Policía Nacional cambió el curso de los hechos.

El episodio ocurrió en la localidad de Bosa y quedó registrado en un video de cámaras de seguridad, cuyas imágenes evidencian la rapidez con la que el uniformado actuó tras percatarse de la situación.

La alerta se escuchó en medio del caos del terminal

Según se observa en la grabación, el subintendente Alexander Campos reaccionó al escuchar los gritos de auxilio del personal de seguridad del terminal, quienes advertían que una mujer estaba al borde del puente peatonal, en la entrada principal de pasajeros, aparentemente con la intención de quitarse la vida.

Sin dudarlo, el policía comenzó a correr por la estructura, atravesando el puente en cuestión de segundos. El lugar, uno de los centros de transporte más concurridos del suroccidente de la capital, seguía operando con normalidad, lo que aumentaba la gravedad del momento.

Cuando el subintendente logró llegar hasta la mujer, esta se encontraba visiblemente alterada, en un estado emocional crítico. No había margen para intentar una conversación prolongada ni para esperar refuerzos.

El propio Alexander Campos relató que el rescate ocurrió cuando llegaba al lugar acompañado de su esposa. “Escuché las voces de auxilio de los guardas de seguridad del Terminal del Sur, quienes decían que una señora se iba a tirar en la mitad del puente peatonal”, explicó.

Al comprender la magnitud del riesgo, dejó sus pertenencias en el suelo y actuó por instinto. “Tiré mis bolsos al piso y corrí lo más rápido posible. Cuando llegué vi a la señora muy nerviosa”, recordó.