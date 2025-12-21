Salud de Ricardo Bonilla en el foco tras una descompensación en prisión

La situación médica del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla volvió a generar preocupación este sábado 20 de diciembre, luego de que presentara una descompensación asociada a una baja presión arterial mientras permanece recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (CESPO), en Bogotá, donde cumple una medida de aseguramiento intramural por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Emergencia médica dentro del centro de reclusión

De acuerdo con información revelada en exclusiva por W Radio, el exfuncionario tuvo que ser atendido de manera inmediata por personal médico, tras evidenciar signos clínicos que obligaron a una valoración prioritaria dentro del centro de detención. Fuentes judiciales confirmaron que la atención se realizó ante la descompensación por hipotensión, teniendo en cuenta los antecedentes de salud que registra Bonilla.

El episodio ocurrió mientras el exministro permanece bajo custodia, luego de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenara su reclusión como parte de la macroinvestigación por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La descompensación registrada este fin de semana no es un hecho aislado. La defensa ha advertido reiteradamente que Bonilla sufrió meses atrás un ataque isquémico cerebral, situación que derivó en afasia motora y que lo obligó a permanecer recientemente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Colombia.

A este diagnóstico se suman otras patologías de base, entre ellas enfermedad renal crónica, dislipidemia, hiperplasia prostática y reflujo gastroesofágico, condiciones que, según su equipo jurídico, requieren controles médicos permanentes y seguimiento especializado.

En un documento de cinco páginas, la defensa del exministro solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que se evaluara su delicado estado de salud, así como su condición de adulto mayor de 76 años.

El escrito fue dirigido al director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, y en él se invocó la necesidad de una protección reforzada de los derechos fundamentales de Bonilla, específicamente los relacionados con la vida, la dignidad humana, la integridad personal y la salud, en el marco de la medida de aseguramiento que enfrenta.

Decisión del Inpec: reclusión se mantiene

Pese a los argumentos médicos y jurídicos presentados por la defensa, en la noche del sábado se conoció que el Inpec determinó que Ricardo Bonilla continuará privado de la libertad en el CESPO, el mismo lugar donde también permanece recluido el exministro Luis Fernando Velasco, quien fue cobijado por la misma decisión judicial.

La defensa sostiene que la combinación entre su edad, el ataque isquémico cerebral, la afasia motora y las enfermedades crónicas convierten su estado de salud en un factor de especial atención dentro del proceso penal.

Mientras avanza la investigación por el caso UNGRD, el estado de salud de Ricardo Bonilla se convierte en un elemento clave dentro del debate jurídico, especialmente tras la descompensación médica registrada este 20 de diciembre. Por ahora, el exministro permanece bajo custodia, a la espera de nuevas decisiones judiciales y administrativas sobre su situación.