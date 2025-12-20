Inicio
Colombia

Decreto de emergencia económica ya se firmó: MinInterior

Sáb, 20/12/2025 - 17:34
El ministro del Interior aseguró que la medida busca proteger la estabilidad fiscal tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento y aseguró que no afectará a la clase media.
Armando Benedetti, ministro del Interior
Créditos:
X @AABenedetti

El Gobierno Nacional confirmó que el decreto de emergencia económica ya fue firmado por todos los ministros, en medio del escenario fiscal que dejó la negativa del Congreso a la Ley de Financiamiento. Así lo indicó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien defendió la medida como una herramienta necesaria para evitar riesgos mayores para la economía del país.

“El decreto se firmó el día jueves por parte de los ministros. Básicamente se hace con la estructura de ponerle impuestos a los megarricos y no como ha dicho la oposición que es a la clase media o como están diciendo los empresarios”, afirmó Benedetti.

El jefe de la cartera política advirtió que el verdadero riesgo es macroeconómico, al señalar que la Ley de Financiamiento tenía como objetivo principal garantizar el pago de la deuda pública.

Si la Ley de Financiamiento no salió y no se paga la deuda, crece el riesgo ante los bancos internacionales, suben los bonos y además no se pueden hacer las megaestructuras de obra civil como las 4G”, explicó.

Según Benedetti, la Constitución obliga a priorizar el pago de la deuda, lo que dejaría sin margen fiscal proyectos estratégicos si no se consiguen nuevas fuentes de ingresos.

“Entonces, al pagar la deuda no alcanzaría para eso, eso es para declarar la emergencia económica”, puntualizó.

MinHacienda amplió alcances de la medida

Este anuncio se da luego de que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, calificara este viernes como irresponsable la decisión del Congreso de negar la Ley de Financiamiento, al asegurar que no existe precedente en los últimos 30 años de un presupuesto aprobado sin su respectiva fuente de financiación.

Ávila señaló que el Gobierno se ve obligado a acudir a medidas extraordinarias para cubrir un desfinanciamiento cercano a los $16,3 billones. Los nuevos recursos, explicó, seguirán el mismo esquema tributario planteado en la ley hundida y estarán diseñados para no afectar a la población más vulnerable.

El Ejecutivo espera que la Corte Constitucional analice la declaratoria de emergencia económica y los decretos reglamentarios que la acompañen, con el fin de avalar una salida fiscal que permita cumplir compromisos sociales y mantener la estabilidad macroeconómica.

Colombia
Política
Emergencia
Ministerio del Interior
Armando Benedetti
