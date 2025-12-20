Mediación internacional y rol de Estados Unidos

El jefe de Estado señaló que la mediación de Catar, España y Suiza continuará activa dentro del proceso y planteó la necesidad de que agencias de inteligencia estadounidenses participen para frenar las rutas financieras del crimen organizado.

“He decidido mantener la mediación de los países Catar, España y Suiza en el proceso de salida de la ilegalidad del actual Clan del Golfo. Es importante que las agencias de inteligencia de Estados Unidos participen para detener este eje financiador de las mafias cocaíneras y la salida del oro”, sostuvo.

Petro agregó que uno de los puntos clave de los acuerdos deberá ser el control de la comercialización del oro, estableciendo qué cantidades pasarán a empresas del Estado y a pequeños mineros formalizados mediante títulos mineros.

Diálogos en curso

Los diálogos entre el Gobierno y el Clan del Golfo comenzaron a mediados de septiembre en Doha, con el acompañamiento de Catar, España, Noruega y Suiza como países mediadores.

Tras una primera etapa de “construcción de confianza”, en la segunda ronda ambas partes anunciaron la creación de tres zonas especiales en el norte y occidente del país, donde a partir de marzo próximo se ubicarán de manera temporal integrantes de esa organización armada.

El anuncio del presidente se da días después de que el Gobierno de Estados Unidos incluyera al Clan del Golfo en su lista de organizaciones terroristas extranjeras. El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que se trata de una “organización criminal violenta y poderosa” cuya principal fuente de ingresos es el narcotráfico de cocaína.