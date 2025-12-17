Inicio
OEA alerta por violencia y contactos Petro-Clan del Golfo en Doha

Mié, 17/12/2025 - 16:49
La OEA condena el repunte de violencia y pide proteger comunidades mientras el Gobierno sostiene contactos con el Clan del Golfo.
OEA alerta por violencia y contactos Petro-Clan del Golfo en Doha
Créditos:
EFE

La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó este miércoles la intensificación de la violencia armada en Colombia y volvió a insistir en la necesidad de diálogo y acciones que protejan a las comunidades en los territorios. El pronunciamiento aparece en un momento en el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro mantiene contactos con el Clan del Golfo, la mayor estructura criminal del país, con miras a un proceso de negociación.

Según el informe periódico de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), la violencia sigue golpeando de manera grave a comunidades rurales, étnicas y campesinas, pese a los esfuerzos que se han hecho para consolidar lo que la organización llama paz territorial.

Contexto internacional y presión diplomática

La presentación del informe coincide con la decisión del Gobierno de Estados Unidos de designar al Clan del Golfo como organización terrorista, en medio de un clima de tensión diplomática con Colombia. El reporte también menciona el amplio despliegue militar estadounidense en el Caribe dentro de la campaña antidrogas del presidente Donald Trump, un escenario que agrega presión y ruido al debate interno sobre cómo avanzar en conversaciones con grupos armados.

Conversaciones en Doha y rol de verificación

El Gobierno colombiano inició en septiembre conversaciones en Doha con el Clan del Golfo. Aunque el proceso ha avanzado, todavía no cuenta con un marco jurídico definido. En los compromisos adoptados el viernes pasado, las partes acordaron que la MAPP/OEA asuma tareas de seguimiento, monitoreo y verificación de lo pactado durante los acercamientos.

Violencia política y elecciones 2026

El informe advierte, además, sobre la violencia contra liderazgos sociales y políticos. En ese punto, menciona el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y subraya que garantizar elecciones libres de violencia es una condición esencial para que cualquier apuesta de paz tenga resultados reales y sostenibles.

De cara a 2026, año electoral y considerado clave para el país, la OEA llamó a preservar lo construido, revisar lo que falta con espíritu crítico y renovar esfuerzos para que las decisiones del presente se traduzcan en cambios duraderos.

Creado Por
Agencia EFE
Inseguridad
Mundo
Colombia
