Mundo

Trump anunciaría la guerra con Venezuela esta noche, según Tucker Carlson

Mié, 17/12/2025 - 16:19
El periodista ultraconservador afirmó que el anuncio se haría en un discurso a la nación, en medio de una escalada militar de EE. UU. en el Caribe.
Foto 1: Room of the White House in Washington, DC, USA, 10 December 2025. The President announced the US has seized oil tanker near Venezuela and a new special corporate immigration gold card focused on keeping students in the US. / Foto 2:Fotografía de archivo del 1 de Diciembre de 2025 del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante una movilización, en Caracas (Venezuela). Maduro anunció que donará la primera exportación de gas a Colombia para beneficiar a sectores fronterizos.
Créditos:
Foto 1: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL - Foto 2:EFE/ Miguel Gutiérrez/ ARCHIVO

El periodista ultraconservador Tucker Carlson afirmó este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciará la guerra con Venezuela durante su discurso a la nación de esta noche, según le informó un miembro del Congreso.

"Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00" (02:00 GMT del jueves), dijo el periodista en el pódcast 'Judging Freedom', de tendencia conservadora.

Trump comparecerá esta noche por televisión para dar un discurso a la nación desde la Casa Blanca en el que hará balance de su casi primer año de gestión.

También manifestará los planes que tiene durante los tres próximos años, según indicó ayer la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Se prevé que el mandatario aborde sus esfuerzos para reducir el coste de la vida ante las crecientes críticas entre sus propios seguidores, quienes le reprochan haberse centrado más en la política exterior que en los asuntos internos.

Esta intervención tendrá lugar, no obstante, en pleno aumento de la tensión en el Caribe, donde el país ha desplegado en los últimos meses un gran operativo militar con la justificación de combatir el narcotráfico que opera en la región.

Esto ha incluido una serie de bombardeos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental contra alrededor de dos docenas de lanchas al parecer cargadas de droga, provocando la muerte de al menos 95 de sus tripulantes.

Trump aseguró ayer en su cuenta de Truth Social que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.

En este contexto, Trump confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela la semana pasada, y ayer ordenó el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país.

Carlson se convirtió en una de las voces más destacadas de la derecha en Estados Unidos como presentador en Fox News, de donde fue despedido en 2023 después de que la cadena investigara un mensaje privado con contenido racista y violento.

Mundo
Estados Unidos
Venezuela
Donald Trump
Nicolás Maduro
