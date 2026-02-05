Avianca reanudará vuelos diarios entre Bogotá y Caracas desde el 12 de febrero

Avianca confirmó que a partir del próximo 12 de febrero de 2026 retomará la operación diaria de la ruta aérea entre Bogotá y Caracas, una conexión que había sido suspendida y que ahora vuelve a estar disponible tras un proceso de evaluación realizado en conjunto con las autoridades competentes.

De acuerdo con la información entregada por la aerolínea, la decisión de reactivar esta ruta se tomó luego de analizar de manera integral las condiciones operativas y los aspectos relacionados con la seguridad aérea. La compañía señaló que este análisis permitió establecer que existen las condiciones necesarias para garantizar una operación regular y segura en este corredor internacional.

Lea aquí: Por qué está lloviendo tanto en Colombia en plena temporada seca

La reanudación de los vuelos contempla una frecuencia diaria entre las capitales de Colombia y Venezuela. El itinerario establecido indica que el vuelo AV142 cubrirá el trayecto Bogotá–Caracas, con salida programada a las 7:40 de la mañana y llegada a las 10:40 a.m. En sentido contrario, el vuelo AV143 operará la ruta Caracas–Bogotá, con despegue a las 12:10 del mediodía y aterrizaje previsto a la 1:15 de la tarde.

Avianca destacó que su presencia en Venezuela se extiende por más de seis décadas de operación continua, lo que convierte a esta ruta en un componente histórico dentro de su red aérea. La compañía indicó que la reactivación del trayecto responde también a su interés por mantener y fortalecer su operación en la región.

Según la aerolínea, el restablecimiento de esta conexión busca contribuir al fortalecimiento de la conectividad regional, así como al impulso del intercambio comercial y turístico entre ambos países. La reanudación de los vuelos diarios facilitará el desplazamiento de pasajeros y permitirá una mayor integración aérea entre Colombia y Venezuela.

Le puede interesar: Así quedan las tarifas de parqueaderos y Zonas de Parqueo Pago en 2026

La compañía informó que los tiquetes para los vuelos entre Bogotá y Caracas ya se encuentran disponibles para la venta a través de los diferentes canales habilitados. Los pasajeros pueden adquirirlos mediante el sitio web avianca.com, la aplicación móvil de la aerolínea, los puntos de venta físicos, las agencias de viaje y el Contact Center.

Con esta decisión, Avianca reafirma su intención de mantener una operación activa en rutas estratégicas de la región y de responder a la demanda de conectividad aérea entre ambos países, bajo condiciones que, según indicó, cumplen con los estándares operativos y de seguridad establecidos.