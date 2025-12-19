Luis Carlos Leal explica su salida del Verde y anuncia aspiración al Senado

El exsuperintendente nacional de Salud y exconcejal de Bogotá, Luis Carlos Leal, confirmó su candidatura al Senado de la República por el Frente Amplio Unitario, tras anunciar su salida del partido Alianza Verde, colectividad en la que militó durante varios años y desde la cual intentó impulsar una aspiración presidencial.

En entrevista con Kienyke.com, Leal explicó que su decisión se dio luego de un proceso interno en el que, según afirmó, el partido cerró los espacios de discusión y dejó de escuchar a sus bases. “Construimos un programa recorriendo el país, escuchando a las juventudes y a los liderazgos regionales, pero el partido nos dio la espalda”, aseguró.

El candidato recordó que no es la primera vez que enfrenta este tipo de situaciones dentro de la colectividad. Señaló que, tras ganar una encuesta interna para aspirar a la Alcaldía de Bogotá, el partido decidió no respaldar ninguna candidatura ni escuchar su propuesta programática. “Se volvió a repetir la misma historia: decisiones a puerta cerrada y cero conversaciones reales”, afirmó.

Leal sostuvo que su salto al Senado está motivado por su experiencia en el control político y por lo que calificó como una falla estructural del Estado en materia de ejecución. Según explicó, su paso por la Superintendencia Nacional de Salud le permitió evidenciar el atraso tecnológico, institucional y operativo de entidades clave. “Encontramos una superintendencia vigilando más de 80 billones de pesos con Excel y con información vulnerable”, dijo.

Durante su gestión, aseguró que se lograron avances básicos en seguridad informática, tecnología y tableros de control, aunque reconoció que su mayor frustración fue constatar que no existe un interés real en que los organismos de vigilancia funcionen plenamente. “El Estado fue diseñado para ser opaco y permitir la corrupción”, afirmó, al recordar casos de sobornos y omisiones históricas en el control a las EPS.

El aspirante al Senado señaló que desde el Congreso buscará fortalecer el control político y promover reformas estructurales. Entre sus propuestas está modificar la conformación del Legislativo para garantizar una representación real de mujeres y poblaciones diversas, así como ajustar las funciones del Congreso para reducir el clientelismo y aumentar la corresponsabilidad fiscal y penal de los congresistas.

En materia de salud, Leal defendió la necesidad de avanzar hacia un sistema transparente y sin intermediación excesiva. Criticó el hundimiento de la reforma a la salud y calificó como irresponsable que el Congreso haya evitado el debate. “No debatir es cerrar la puerta a una transformación necesaria”, afirmó, al recordar que la Corte Constitucional estableció desde 2008 que la salud es un derecho y no un negocio.

Finalmente, sostuvo que su apuesta política se basa en la coherencia y la trayectoria. “La gente desconfía de la política porque ve cómo se repiten prácticas corruptas. Un buen senador debe demostrar con hechos quién es y a quién responde”, concluyó.

