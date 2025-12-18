Inicio
Política

Registraduría define el orden de los tarjetones al Congreso 2026

Jue, 18/12/2025 - 14:55
El sorteo oficial estableció las posiciones de partidos y movimientos en los tarjetones de Senado y Cámara, que serán dobles y buscan facilitar el voto en 2026.
Congreso de la República.
Créditos:
Senado de la República.

La Registraduría Nacional del Estado Civil realizó este jueves 18 de diciembre el sorteo que definió las posiciones de las agrupaciones, movimientos y partidos políticos en los tarjetones electorales para las elecciones al Congreso de la República de 2026. El acto, clave dentro del calendario electoral, permitió establecer el orden en el que aparecerán las listas tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes.

Durante la jornada, el registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que el diseño de la tarjeta electoral responde a estudios previos realizados por la entidad. “La tarjeta electoral se acomoda muy bien a las circunstancias actuales, es muy intuitiva, es a doble carta, a doble columna, porque es la mejor opción de acuerdo con los focus que llevamos a cabo. Estamos tranquilos con la tarjeta electoral que se acaba de aprobar”, señaló el funcionario, al destacar que el objetivo principal es facilitar la comprensión del tarjetón por parte de los votantes.

En el caso de la Cámara de Representantes por Bogotá, el tarjetón contará con 16 casillas, incluido el voto en blanco. El primer lugar será ocupado por el movimiento Ciudadanos Renovemos, del precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón. En la segunda casilla estará el Partido Liberal, seguido por la coalición entre Cambio Radical, el Partido de la U, Colombia Justa y Libre y la Liga de Gobernantes, que quedó en el tercer puesto.

El cuarto lugar correspondió al Movimiento Salvación Nacional, mientras que la quinta casilla será para la coalición entre el Partido MIRA y Dignidad y Compromiso. En la sexta posición aparecerá el movimiento Motociclistas y Conductores Unidos por la Causa. A su vez, el séptimo puesto será para el partido AICO y el octavo para la Alianza Verde.

El Partido Conservador ocupará la novena casilla y el Pacto Histórico la décima. En el puesto 11 se ubicará el movimiento Alianza Bogotá Convergente, seguido en la casilla 12 por el movimiento Con Toda Por Bogotá, del precandidato Juan Daniel Oviedo. El Centro Democrático quedó en el lugar 13, el movimiento La Fuerza en el 14 y el Nuevo Liberalismo en el 15, antes del voto en blanco.

Para el Senado de la República, el tarjetón tendrá 17 casillas, incluyendo el voto en blanco. Según informó la Registraduría, se inscribieron 16 listas al Senado, 302 listas a la Cámara de Representantes y un total de 3.144 candidatos al Congreso, lo que evidencia un amplio abanico de opciones políticas para los ciudadanos.

En este tarjetón, el Partido de la U ocupará la primera casilla, seguido por la Coalición Fuerza Ciudadana en la segunda y el Centro Democrático en la tercera. El Pacto Histórico estará en la cuarta posición y el Partido Conservador en la quinta. El Partido Oxígeno quedó en el sexto lugar y el Movimiento Patriotas en el séptimo.

Las siguientes posiciones corresponden al movimiento Con Toda por Colombia en la octava casilla, la coalición entre Cambio Radical y ALMA en la novena y la coalición entre la Alianza Verde y el Partido en Marcha en la décima. El movimiento Creemos, del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, ocupará el puesto 11, seguido por el Movimiento Salvación Nacional en el 12 y el Movimiento Colombia Segura y Próspera en el 13.

Finalmente, la coalición Ahora Colombia, integrada por el Nuevo Liberalismo, el MIRA y Dignidad y Compromiso, estará en la casilla 14; el Frente Amplio Unitario, liderado por Roy Barreras, en la 15; y el Partido Liberal en la 16, completando así el orden definido para las elecciones legislativas de 2026.

Tarjetón para la Cámara de Representantes.
Créditos:
Registraduría.
Tarjetón para el Senado.
Créditos:
Registraduría.
Creado Por
Sandra Vargas
Congreso de la República
Elecciones 2026
Coyuntura Nacional
Noticias Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Todos los personajes nuevos que llegan a Emily in Paris 5
Emily in Paris quinta temporada
Este 18 de diciembre llega la tan esperada quinta temporada de 'Emily in Paris' de Netflix, aquí le contamos cuáles son los personas nuevos.
Política
Registraduría define el orden de los tarjetones al Congreso 2026
Congreso de la República.
El sorteo oficial estableció las posiciones de partidos y movimientos en los tarjetones de Senado y Cámara, que serán dobles y buscan facilitar el voto en 2026.
Judicial
Tribunal ordena cárcel a Bonilla y Velasco por caso UNGRD e Invías
Tribunal envía a cárcel a Bonilla y Velasco por UNGRD
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó cárcel preventiva para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el caso UNGRD e Invías.
Colombia
DANE: la economía crece 2,95% anual, pero se enfría en el mes
Directora del DANE, Piedad Urdinola.
El ISE del DANE subió 2,95% anual, pero apenas 0,21% mensual. Servicios empujan; industria y construcción se frenan.
Kien Opina
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Jue, 18/12/2025 - 14:54
Juego por el trono
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Mario Huertas
Jue, 18/12/2025 - 09:58
Eterno agradecimiento
Mario Huertas
Saray Robayo Bechara
Jue, 18/12/2025 - 09:20
Gobernando con atajos tributarios
Saray Robayo Bechara
Ricardo Moreno
Mié, 17/12/2025 - 09:13
América de Cali, un equipo abandonado por su hinchada
Ricardo Moreno