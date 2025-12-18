Registraduría define el orden de los tarjetones al Congreso 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil realizó este jueves 18 de diciembre el sorteo que definió las posiciones de las agrupaciones, movimientos y partidos políticos en los tarjetones electorales para las elecciones al Congreso de la República de 2026. El acto, clave dentro del calendario electoral, permitió establecer el orden en el que aparecerán las listas tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes.

Durante la jornada, el registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que el diseño de la tarjeta electoral responde a estudios previos realizados por la entidad. “La tarjeta electoral se acomoda muy bien a las circunstancias actuales, es muy intuitiva, es a doble carta, a doble columna, porque es la mejor opción de acuerdo con los focus que llevamos a cabo. Estamos tranquilos con la tarjeta electoral que se acaba de aprobar”, señaló el funcionario, al destacar que el objetivo principal es facilitar la comprensión del tarjetón por parte de los votantes.

En el caso de la Cámara de Representantes por Bogotá, el tarjetón contará con 16 casillas, incluido el voto en blanco. El primer lugar será ocupado por el movimiento Ciudadanos Renovemos, del precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón. En la segunda casilla estará el Partido Liberal, seguido por la coalición entre Cambio Radical, el Partido de la U, Colombia Justa y Libre y la Liga de Gobernantes, que quedó en el tercer puesto.

El cuarto lugar correspondió al Movimiento Salvación Nacional, mientras que la quinta casilla será para la coalición entre el Partido MIRA y Dignidad y Compromiso. En la sexta posición aparecerá el movimiento Motociclistas y Conductores Unidos por la Causa. A su vez, el séptimo puesto será para el partido AICO y el octavo para la Alianza Verde.

El Partido Conservador ocupará la novena casilla y el Pacto Histórico la décima. En el puesto 11 se ubicará el movimiento Alianza Bogotá Convergente, seguido en la casilla 12 por el movimiento Con Toda Por Bogotá, del precandidato Juan Daniel Oviedo. El Centro Democrático quedó en el lugar 13, el movimiento La Fuerza en el 14 y el Nuevo Liberalismo en el 15, antes del voto en blanco.

Para el Senado de la República, el tarjetón tendrá 17 casillas, incluyendo el voto en blanco. Según informó la Registraduría, se inscribieron 16 listas al Senado, 302 listas a la Cámara de Representantes y un total de 3.144 candidatos al Congreso, lo que evidencia un amplio abanico de opciones políticas para los ciudadanos.

En este tarjetón, el Partido de la U ocupará la primera casilla, seguido por la Coalición Fuerza Ciudadana en la segunda y el Centro Democrático en la tercera. El Pacto Histórico estará en la cuarta posición y el Partido Conservador en la quinta. El Partido Oxígeno quedó en el sexto lugar y el Movimiento Patriotas en el séptimo.

Las siguientes posiciones corresponden al movimiento Con Toda por Colombia en la octava casilla, la coalición entre Cambio Radical y ALMA en la novena y la coalición entre la Alianza Verde y el Partido en Marcha en la décima. El movimiento Creemos, del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, ocupará el puesto 11, seguido por el Movimiento Salvación Nacional en el 12 y el Movimiento Colombia Segura y Próspera en el 13.

Finalmente, la coalición Ahora Colombia, integrada por el Nuevo Liberalismo, el MIRA y Dignidad y Compromiso, estará en la casilla 14; el Frente Amplio Unitario, liderado por Roy Barreras, en la 15; y el Partido Liberal en la 16, completando así el orden definido para las elecciones legislativas de 2026.