Inicio
Política

Daniel Palacios se unió a la Gran Consulta por Colombia

Jue, 18/12/2025 - 11:11
El candidato aceptó la invitación pública de Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y David Luna, así como Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria.
Daniel Palacios, candidato presidencial.
Créditos:
Kienyke.com

El candidato presidencial Daniel Palacios aceptó la invitación pública que recibió de Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y David Luna, así como de Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria, para conformar la 'Gran Consulta’ de 2026'.

Según explicó a través de sus redes sociales, el país vive momentos decisivos y los colombianos están cansados de la política del odio, de la improvisación y del desgobierno. 

"Colombia exige unidad y la Gran Consulta representa esa alternativa. Quiero hacer un reconocimiento a David Luna, a Mauricio Cárdenas, a Juan Manuel Galán, quienes pasaron del dicho al hecho. También a Vicky Dávila, a Aníbal Gaviria y Juan Daniel Oviedo, todos férreos opositores de este Gobierno y quienes le han apostado a la unidad como forma para avanzar", dijo.

Además, confirmó que tomó la decisión de ser parte de la 'Gran Consulta'. "Yo hago parte de una generación que se rehúsa a vivir con miedo, que no se le va a arrodillar a los criminales, pero sobre todo hago parte de una generación que no quiere vivir como le toca sino como quiere y aspira".

Por último, dejó claro que cree en la unidad y este es el primer paso, para que con seguridad, se rescate a Colombia.

Creado Por
Sandra Vargas
Daniel Palacios
Elecciones 2026
Vicky Dávila
Mauricio Cárdenas
David Luna
Aníbal Gaviria
Juan Manuel Galán
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Todos los personajes nuevos que llegan a Emily in Paris 5
Emily in Paris quinta temporada
Este 18 de diciembre llega la tan esperada quinta temporada de 'Emily in Paris' de Netflix, aquí le contamos cuáles son los personas nuevos.
Política
Registraduría define el orden de los tarjetones al Congreso 2026
Congreso de la República.
El sorteo oficial estableció las posiciones de partidos y movimientos en los tarjetones de Senado y Cámara, que serán dobles y buscan facilitar el voto en 2026.
Judicial
Tribunal ordena cárcel a Bonilla y Velasco por caso UNGRD e Invías
Tribunal envía a cárcel a Bonilla y Velasco por UNGRD
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó cárcel preventiva para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el caso UNGRD e Invías.
Colombia
DANE: la economía crece 2,95% anual, pero se enfría en el mes
Directora del DANE, Piedad Urdinola.
El ISE del DANE subió 2,95% anual, pero apenas 0,21% mensual. Servicios empujan; industria y construcción se frenan.
Kien Opina
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Jue, 18/12/2025 - 14:54
Juego por el trono
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Mario Huertas
Jue, 18/12/2025 - 09:58
Eterno agradecimiento
Mario Huertas
Saray Robayo Bechara
Jue, 18/12/2025 - 09:20
Gobernando con atajos tributarios
Saray Robayo Bechara
Ricardo Moreno
Mié, 17/12/2025 - 09:13
América de Cali, un equipo abandonado por su hinchada
Ricardo Moreno