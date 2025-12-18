Daniel Palacios se unió a la Gran Consulta por Colombia

El candidato presidencial Daniel Palacios aceptó la invitación pública que recibió de Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y David Luna, así como de Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria, para conformar la 'Gran Consulta’ de 2026'.

Según explicó a través de sus redes sociales, el país vive momentos decisivos y los colombianos están cansados de la política del odio, de la improvisación y del desgobierno.

"Colombia exige unidad y la Gran Consulta representa esa alternativa. Quiero hacer un reconocimiento a David Luna, a Mauricio Cárdenas, a Juan Manuel Galán, quienes pasaron del dicho al hecho. También a Vicky Dávila, a Aníbal Gaviria y Juan Daniel Oviedo, todos férreos opositores de este Gobierno y quienes le han apostado a la unidad como forma para avanzar", dijo.

Además, confirmó que tomó la decisión de ser parte de la 'Gran Consulta'. "Yo hago parte de una generación que se rehúsa a vivir con miedo, que no se le va a arrodillar a los criminales, pero sobre todo hago parte de una generación que no quiere vivir como le toca sino como quiere y aspira".

Por último, dejó claro que cree en la unidad y este es el primer paso, para que con seguridad, se rescate a Colombia.