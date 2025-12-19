Oviedo analiza la gran consulta y el fenómeno Abelardo de la Espriella

El candidato presidencial Juan Daniel Oviedo se refirió a la conformación de la llamada ‘Gran consulta por Colombia’, integrada inicialmente por seis aspirantes, y explicó los principios y reglas que rigen este espacio político de cara a las elecciones de 2026.

“Qué bueno que podamos sumar entre distintos”, afirmó Oviedo, al señalar que la consulta no busca uniformar visiones ni ideologías, sino permitir que la ciudadanía decida. “Esta gran consulta por Colombia es poner a competir a personas distintas para que la gente decida mayoritariamente el 8 de marzo de 2026 quién va a llevar la bandera de este propósito común”, dijo.

Oviedo aclaró que no todos los integrantes se ubican en la centro-derecha. “Yo me identifico como un movimiento de centro. El centro existe y gobernar desde el centro es gobernar para todos”, aseguró. Agregó que ese enfoque implica “pragmatismo y sensatez”.

Las reglas internas del bloque político

Durante la entrevista, Oviedo detalló las reglas acordadas para el funcionamiento del grupo. “La expansión del grupo se decide por consenso y la contracción del grupo se decide por mayoría calificada”, explicó.

Según dijo, esto significa que cualquier nuevo integrante debe contar con la comodidad de todos los miembros actuales. “Si vamos a permitir que ingrese una persona, todos los presentes tenemos que estar cómodos con esa persona”, afirmó. En contraste, precisó que la salida de algún integrante por indisciplina o incumplimiento puede decidirse por mayoría.

Claudia López y las dificultades para un consenso

Oviedo se refirió de manera directa a la exalcaldesa Claudia López y a las versiones sobre su posible ingreso al bloque. “No se ha tomado la decisión”, aclaró, aunque reconoció que existen tensiones políticas conocidas públicamente.

“Hagamos el mapa situacional”, dijo, al mencionar que hay diferencias previas entre algunos integrantes del grupo y López. “Vemos a una Claudia López sensata, pensando en el futuro y en la seguridad”, afirmó, pero agregó que “la opinión pública le ha castigado sus cambios de parecer en el pasado, sobre todo frente a su posición con el presidente Gustavo Petro”.

En ese contexto, sostuvo que “las posibilidades de que haya un consenso van a ser difíciles”, aunque insistió en que el espacio sigue siendo incluyente. “Quien quiera alzar la mano puede hacer saber su interés y nosotros lo sometemos a consideración del consenso”, señaló.

Abelardo de la Espriella y los fenómenos políticos virales

Oviedo también habló sobre Abelardo de la Espriella y su crecimiento en redes sociales. “No soy nadie para vetar a una persona”, afirmó, al tiempo que lo describió como una representación de fenómenos políticos regionales y globales.

“Es millonario como Trump, radical en seguridad y tiene la misma barba que Bukele”, dijo, al señalar que apela a “un sentimiento visceral de los valores fundacionales de la patria”. Añadió que estos fenómenos están asociados al impacto de las redes sociales y a la polarización política.

Sobre los rumores de una eventual adhesión a la campaña de De la Espriella, fue enfático: “Nosotros queremos competir”, aseguró. “Queremos competir hasta el último voto con una visión menos radical, más aterrizada y más sensata del futuro de Colombia”.

Antipetrismo, progresismo y posición política

Oviedo aclaró que el propósito del bloque no es unirse contra una persona. “El enemigo no es Petro”, afirmó. Sin embargo, señaló que existe un consenso en no respaldar la continuidad del progresismo. “No queremos la continuidad del progresismo en el poder los próximos cuatro años”, dijo.

Según explicó, su postura se basa en lo que considera una “improvisación muy costosa” para el país. “La omisión también genera corrupción y la inacción también genera corrupción”, sostuvo.

La competencia interna y el compromiso con la consulta

Finalmente, Oviedo se refirió a la competencia dentro del grupo y al compromiso con los resultados. “El que gana va a la primera vuelta y el que pierde apoya esa iniciativa”, afirmó. Explicó que no respetar ese principio sería “muy costoso para el país”.

“Esto es un equipo de trabajo para competir”, concluyó. “Para que la gente decida quién es el que más le gusta y lleve adelante esa promesa común”.