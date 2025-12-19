Petro marca límites a Maduro y descarta injerencia en los militares colombianos

El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, quien sugirió una eventual articulación de las fuerzas militares de Colombia y Venezuela frente a una posible intervención de Estados Unidos en territorio venezolano. Desde la Casa de Nariño, el jefe de Estado colombiano fue enfático al rechazar cualquier intento de injerencia sobre las Fuerzas Armadas del país.

“Él no tiene por qué dar órdenes a los militares colombianos”, afirmó Petro durante una rueda de prensa, en lo que constituye su primer pronunciamiento directo en contra de los recientes señalamientos provenientes del Palacio de Miraflores. El mandatario dejó claro que la soberanía y las decisiones militares de Colombia no están sujetas a lineamientos de gobiernos extranjeros.

En su intervención, Petro también reiteró sus cuestionamientos frente a las pasadas elecciones en Venezuela, que concluyeron con la reelección de Maduro en medio de denuncias y dudas por parte de la comunidad internacional. Según explicó, el Gobierno colombiano intentó actuar como intermediario para facilitar una transición política, pero reconoció que esos esfuerzos no dieron resultados. “Nada de eso funcionó”, sostuvo.

Lea aquí: Daniel Palacios se unió a la Gran Consulta por Colombia

Las declaraciones del presidente colombiano se dan un día después de que Maduro planteara públicamente la posibilidad de una “unión perfecta” entre las fuerzas militares de ambos países, con el argumento de defender la soberanía y cumplir lo que denominó el “mandato de Bolívar”. El discurso ocurrió en la antesala de una alocución del presidente estadounidense, Donald Trump, en la que se esperaba el anuncio de nuevas acciones contra el régimen venezolano.

En paralelo, desde la Casa Blanca se declaró al régimen de Venezuela como una “organización terrorista extranjera” y se ordenó un “bloqueo total y completo” a los buques petroleros sancionados que entren o salgan del país vecino. Estas decisiones fueron rechazadas por el Gobierno colombiano. La canciller Rosa Villavicencio pidió a la administración estadounidense reconsiderar las medidas, al advertir que profundizarán las afectaciones sobre las poblaciones más vulnerables y generarán impactos humanitarios a nivel regional y global.

Mientras la Cancillería no se ha pronunciado específicamente sobre el llamado de Maduro a los militares colombianos, desde distintos sectores políticos surgieron críticas contundentes. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, afirmó que la fuerza pública tiene el deber de defender exclusivamente a los colombianos y no de servir a lo que calificó como un “narcodictador”. En la misma línea, la precandidata presidencial Vicky Dávila aseguró que los militares y policías no pueden obedecer ninguna orden que implique respaldar al régimen venezolano.

Le puede interesar: Imputan homicidio agravado a taxista ebrio que atropelló a 11 personas

Petro, por su parte, ha mantenido una postura matizada frente a su homólogo. Aunque lo ha calificado de “dictador”, ha señalado que no existen pruebas de que sea narcotraficante. No obstante, ha marcado una diferencia clara entre la naturaleza del régimen venezolano y una posible intervención armada extranjera. “Una cosa es la dictadura y otra cosa es la invasión. La invasión es peor”, concluyó el mandatario colombiano.