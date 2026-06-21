MOE registra 87 reportes de posibles irregularidades en 19 departamentos

La Misión de Observación Electoral, MOE, entregó su primer balance sobre el inicio de la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio de 2026. Según la organización, la jornada comenzó de manera mayoritariamente tranquila en el país, con un despliegue en 31 departamentos y una cobertura del 77,8 % del potencial electoral.

Reportes de irregularidades

Sin embargo, la plataforma Pilas con el Voto ya registra 87 reportes de posibles irregularidades provenientes de 19 departamentos, 39 municipios, Bogotá y un caso desde Italia.

Entre las principales alertas están las afectaciones a la libertad del voto, con denuncias por presiones a trabajadores, entrega de dinero a cambio de votos y exigencia de fotografías de la tarjeta electoral.

Alertas por jurados y publicidad

La MOE también reportó presuntas irregularidades relacionadas con jurados de votación, como el uso de prendas alusivas a campañas y posibles indicaciones sobre por quién votar.

No obstante, destacó una reducción en el uso de distintivos proselitistas frente a la primera vuelta, tanto en jurados como en testigos electorales.

Otro de los puntos señalados fue la presencia de publicidad prohibida cerca de puestos de votación en ciudades como Bogotá, Cartagena y Santa Marta.

Incidente de orden público

En materia de orden público, la MOE reportó un hecho aislado en Santander de Quilichao, Cauca, donde sujetos armados incineraron un bus en la vía Popayán-Cali.

Según el balance, la reacción de la Fuerza Pública evitó víctimas y permitió que la logística electoral se desarrollara con normalidad en el municipio.

Preocupación por el ambiente digital

La organización también expresó preocupación por el ambiente digital. Su monitoreo identificó 2.299 publicaciones con contenido tóxico o de odio.

Además, alertó sobre un aumento de narrativas de fraude relacionadas con los formularios E-14 y el software de escrutinios.

Llamado de la MOE

Ante este panorama, la MOE hizo un llamado a las campañas, actores políticos y ciudadanía a verificar la información antes de compartirla.

También pidió rechazar cualquier manifestación violenta y mantener la confianza en los canales institucionales durante el resto de la jornada electoral.