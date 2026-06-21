MOE reporta más de 300 denuncias por irregularidades electorales

La Misión de Observación Electoral (MOE) entregó este domingo 21 de junio su segundo balance sobre la jornada de segunda vuelta presidencial en Colombia.

Aunque calificó el desarrollo de los comicios como tranquilo, gracias a la coordinación de las autoridades y la fuerza pública, la organización alertó sobre más de 300 reportes de posibles irregularidades electorales.

Según la MOE, con corte a las 3:00 p. m., la plataforma ‘Pilas con el Voto’ había recibido 309 denuncias provenientes de 25 departamentos del país y del exterior.

Denuncias por compra de votos

El informe señala que el 32,4 % de los reportes corresponde a presuntas afectaciones a la libertad del voto.

Entre los casos mencionados están posibles hechos de compra de sufragios y constreñimiento al elector mediante la entrega de dinero o bienes.

En ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla también se reportaron mecanismos de verificación del voto, entre ellos la exigencia de fotografías de los tarjetones electorales.

Señalamientos contra jurados de votación

Otro de los puntos que llamó la atención de la MOE fue la actuación de algunos jurados de votación. De acuerdo con el balance, el 31 % de las irregularidades estaría relacionado con jurados señalados de portar símbolos de campaña, orientar el voto de ciudadanos o entregar material electoral con marcas previas y sin firmas.

Además, el 22,6 % de las denuncias corresponde a publicidad política y propaganda proselitista cerca de los puestos de votación, pese a la prohibición vigente durante la jornada electoral.

Alertas sobre inclusión y logística

En materia de inclusión, la MOE indicó que la participación de poblaciones vulnerables transcurre con normalidad. Sin embargo, algunos observadores reportaron desconocimiento del Protocolo de voto trans por parte de autoridades en puestos de votación.

También se recibió una solicitud del Instituto Nacional para Ciegos para revisar el gramaje de las tarjetas braille, con el fin de facilitar su lectura.

En cuanto a la logística, se registraron congestiones y dificultades de acceso en el 10 % de los casos reportados.

Postura de las campañas

Frente a las campañas, el Pacto Histórico denunció presuntos casos de suplantación y tarjetones marcados. Además, pidió que los escrutinios no cierren hasta que sean publicados los formularios E-14 delegados. Por su parte, la campaña Defensores de la Patria no reportó incidencias durante este periodo del día.