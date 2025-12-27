Nuevo encontronazo entre Petro y Uribe, ¿qué se dijeron?

Un nuevo intercambio de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a encender el debate político en el país. Esta vez, las diferencias giraron en torno a las cifras de seguridad, el manejo de la justicia y las propuestas económicas y sociales, en un cruce de acusaciones que rápidamente tomó relevancia nacional.

El presidente Petro respondió a críticas del exmandatario cuestionando su enfoque en los indicadores de violencia y señalando una supuesta ausencia de propuestas estructurales desde la oposición. “¿Usted, señor Uribe, va a contar por muertos? ¿No se cansó de hacerlo en su gobierno?”, expresó el jefe de Estado, al tiempo que lo retó a presentar iniciativas concretas en temas como la reforma agraria y la universalización de las pensiones.

Petro defendió la gestión de su Gobierno en materia social y educativa, asegurando que dejará una cobertura universitaria del 60 %, y planteó el desafío de ampliarla al 80 %. También se refirió al futuro de Ecopetrol y la transición energética, preguntando cómo se garantizaría la sostenibilidad de la empresa sin incorporarla a las energías limpias.

En el plano fiscal, el mandatario reiteró su propuesta de incrementar los impuestos a los sectores de mayores ingresos para financiar derechos básicos. “Propongo más impuestos a las capas más ricas de la sociedad para universalizar el derecho al agua potable de calidad, la salud y la educación”, afirmó.

En cuanto a seguridad, Petro insistió en que la comparación debe hacerse con datos oficiales. Invitó a contrastar las tasas promedio de homicidios y las cifras de masacres de ambos gobiernos. “Así sabremos quién logró construir más seguridad. Pero antes que las cifras de los muertos, las cifras de los vivos”, sostuvo. Sobre el proceso judicial del hermano del expresidente, agregó que “la justicia ya falló”.

Uribe responde y acusa manipulación de la justicia

La respuesta de Álvaro Uribe no se hizo esperar. El exmandatario afirmó que no se referiría a la familia del presidente, pero lanzó fuertes críticas a la actual administración. “No romperé la norma de no referirme a la familia de Petro”, señaló, antes de acusar al jefe de Estado de utilizar decisiones judiciales con fines políticos.

“El aventajado Petro manipula la justicia, aprovecha la injusta condena contra mi hermano para tapar los robos de su gobierno”, afirmó Uribe, quien además enumeró problemáticas de orden público como las masacres, los secuestros y el aumento en los cultivos de coca, cuestionando la gestión en seguridad del actual Gobierno.

Defensa de Santiago Uribe aclara estado del proceso

En medio de la polémica, la defensa de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, aclaró que el proceso judicial en su contra no ha concluido y que sigue vigente la presunción de inocencia. El abogado Jaime Granados explicó que Santiago Uribe fue absuelto en primera instancia y que la decisión de segunda instancia será impugnada ante la Corte Suprema de Justicia.

Según la defensa, el fallo del 25 de noviembre de 2025 no es definitivo ni hace tránsito a cosa juzgada. Además, aseguró que no se probó ningún vínculo entre Santiago Uribe y otros implicados en hechos de hace más de 30 años, y precisó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez no ha sido requerido ni vinculado por la justicia en este caso.