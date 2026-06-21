OEA dice que segunda vuelta avanza sin alteraciones de orden público

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) aseguró este domingo que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia ha transcurrido sin alteraciones de orden público y que, hasta el momento, nada ha puesto en riesgo el certamen electoral.

La observación de la OEA

“Lo que hemos observado hasta ahora es una participación libre del pueblo colombiano. No ha habido ninguna información sobre alteración de orden público ni nada que ponga en riesgo este certamen electoral hasta este momento”, expresó en rueda de prensa el jefe de la misión, el expresidente de República Dominicana Leonel Fernández.

La misión de la OEA cuenta con 96 observadores y especialistas políticos de 24 nacionalidades, distribuidos en 26 de los 32 departamentos del país. También hace seguimiento a la jornada en ciudades del exterior como Madrid, Nueva York y Miami.

Al ser consultado sobre posibles irregularidades durante la jornada, Fernández agregó que, formalmente, no se han presentado denuncias.

Observadores y testigos en la jornada

En esta jornada electoral hay desplegados más de 15.000 observadores nacionales. Además, cerca de 250.000 testigos inscritos por las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda vigilarán el conteo preliminar de votos una vez cierren los puestos de votación.

Las declaraciones de la OEA se producen después de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunciara la aparición de tarjetones presuntamente marcados en 14 departamentos. El funcionario pidió a las autoridades electorales verificar la situación para garantizar la transparencia de los comicios.

Para estas elecciones están habilitados 41,4 millones de colombianos en 118.346 mesas de votación, distribuidas en 13.489 puestos electorales en todo el país.