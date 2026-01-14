¿Por qué cambia tanto el Dapre en el gobierno Petro?: van 5 directores

La salida de Angie Rodríguez de la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), confirmada el 14 de enero de 2026 para asumir en propiedad la gerencia del Fondo Adaptación, volvió a poner sobre la mesa un dato que dice mucho del pulso interno en Palacio: en lo que va del gobierno de Gustavo Petro ya han pasado cinco personas por un cargo que, en la práctica, sostiene la operación diaria de la Presidencia.

¿Qué hace el Dapre?

El Dapre es, en pocas palabras, la oficina que organiza buena parte del engranaje administrativo de la Presidencia: coordinación interna, soporte al despacho presidencial y manejo de dependencias clave. Por eso, cuando cambia su director, no se trata solo de un relevo de nombre: suele moverse el estilo de mando, las prioridades y hasta el ritmo de toma de decisiones.

El dato: cuánto duran en el cargo

Con base en las fechas públicas de posesión y salida entre el 7 de agosto de 2022 y el 14 de enero de 2026, la permanencia promedio de los directores del Dapre en este gobierno es de 249 días, es decir 8,2 meses. Si se excluye el caso atípico de una permanencia de una semana, el promedio sube a 310 días (alrededor de 10,2 meses). Es una rotación alta para un puesto que requiere continuidad y mano larga, sin mucha curva de aprendizaje.

Quiénes han pasado y cuáles fueron los ruidos

Óscar Mauricio Lizcano (7 ago 2022 - 1 may 2023) : llegó con el arranque del gobierno y salió en el primer gran reacomodo político-administrativo. Su salida se leyó como parte de una reorganización del equipo de coordinación. Más adelante, ya en otro rol, habló de aspiración presidencial , lo que volvió a ponerle foco a su perfil político.

Carlos Ramón González (1 may 2023 - 23 feb 2024) : asumió después del primer remezón y ganó peso como figura de coordinación. Su nombre terminó asociado al caso UNGRD , con señalamientos e investigaciones que empujaron su salida del radar institucional.

Laura Sarabia (23 feb 2024 - 20 ene 2025) : cargó con un desgaste grande. Por un lado, el caso de Marelbys Meza y el debate por actuaciones irregulares e interceptaciones; por el otro, el impacto político de los audios con Armando Benedetti sobre recursos de campaña, que alimentaron tensiones y preguntas dentro y fuera del Gobierno.

Jorge Rojas (29 ene 2025 - 5 feb 2025) : su paso fue fugaz. La renuncia llegó en medio de una crisis interna que, más que técnica, tuvo un componente claro de poder y coordinación .

Angie Rodríguez (5 feb 2025 - 14 ene 2026) : se consolidó como pieza de confianza para la operación diaria. Su salida se da con el traslado al Fondo Adaptación , en un periodo marcado por discusiones públicas sobre ejecución y decisiones administrativas alrededor de esa entidad.

Contraste con Duque

En el gobierno de Iván Duque, el Dapre tuvo tres directores: María Paula Correa, Diego Molano y Víctor Manuel Muñoz. Con ese panorama, el promedio de permanencia fue de 487 días (casi 16 meses) por director, un ritmo más estable frente al actual.

¿Qué significa tanta rotación?

La pregunta de fondo no es cuántos van, sino qué deja cada cambio: pérdida de continuidad, reacomodos de confianza y una señal repetida de que el Dapre funciona como termómetro del orden interno. Con el relevo anunciado el 14 de enero de 2026, el siguiente director llega con una expectativa concreta: estabilizar la coordinación presidencial o confirmar que el cargo seguirá siendo el primer lugar donde se notan los remezones.