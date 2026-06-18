¿Por qué el Congreso aprueba tantas leyes en junio?

El Congreso entró en los últimos días de sesiones ordinarias y varias iniciativas buscan completar su trámite antes del cierre. La fecha clave es el 20 de junio, cuando termina el periodo legislativo y muchos proyectos quedan contra el reloj.

El reloj legislativo

Cada junio, el Congreso vive una semana de alta actividad. No ocurre porque las leyes aparezcan de un día para otro, sino porque muchas iniciativas llegan al final del periodo legislativo después de meses de ponencias, debates, modificaciones y acuerdos políticos.

En Colombia, una ley ordinaria debe superar cuatro debates para convertirse en norma: uno en comisión y otro en plenaria en la cámara donde inicia, y luego el mismo recorrido en la otra corporación. Después, si el texto aprobado por Senado y Cámara no es igual, puede pasar a conciliación. Solo cuando completa ese camino llega a sanción presidencial.

Por eso, en los días previos al cierre se acumulan votaciones, conciliaciones e informes pendientes. Algunas iniciativas ya tienen tres debates y necesitan uno más. Otras están listas para conciliación. También hay proyectos que apenas intentan aprobar su primer debate para no quedar archivados de inmediato.

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¿Qué se hunde y qué puede seguir?

La fecha clave es el 20 de junio, cuando termina el segundo periodo de sesiones ordinarias. En este año electoral, ese periodo comenzó el 16 de marzo y concluye el 20 de junio. Después, el Congreso solo podría reunirse en sesiones extraordinarias si el Gobierno las convoca y únicamente para los temas que incluya en esa convocatoria.

No todos los proyectos que no sean ley antes del cierre se hunden automáticamente. La regla depende del estado del trámite. Si una iniciativa ya fue aprobada en primer debate, puede continuar en la siguiente legislatura en el punto en el que quedó. Pero ningún proyecto puede ser estudiado durante más de dos legislaturas.

La situación es distinta para los proyectos que no alcanzan ni siquiera el primer debate. En esos casos, la iniciativa se archiva y debe ser presentada de nuevo si sus autores quieren insistir. Las leyes estatutarias, además, tienen un trámite más exigente: deben aprobarse en una sola legislatura y pasan por revisión previa de la Corte Constitucional.

Ese calendario explica por qué, al acercarse el cierre, aumentan las sesiones largas, los cambios en el orden del día y las negociaciones entre bancadas. No se trata solo de aprobar más leyes, sino de evitar que proyectos avanzados pierdan el trabajo acumulado.

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En los últimos días, el Senado reportó avances en iniciativas sobre licencias de conducción, Ley Jineth Bedoya, carrera de guardaparques, transición energética y otros temas que quedaron cerca de convertirse en ley. Al mismo tiempo, otras reformas siguen dependiendo de que haya quórum, mayorías y tiempo suficiente para completar los debates pendientes.

Lo que sigue es una cuenta regresiva. Hasta el 20 de junio, Senado y Cámara podrán votar proyectos dentro de las sesiones ordinarias. Después de esa fecha, las iniciativas que no hayan alcanzado los requisitos mínimos quedarán archivadas o dependerán de una eventual convocatoria a extras. El nuevo ciclo legislativo comenzará el 20 de julio, con la instalación de una nueva legislatura y, en 2026, de un nuevo Congreso.