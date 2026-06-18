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Los 7 diplomáticos señalados por presunta participación política

Jue, 18/06/2026 - 09:06
La Procuraduría investiga a siete diplomáticos por presunto uso de redes para respaldar aspirantes presidenciales.
Procuraduría investiga a 7 embajadores por presunto proselitismo
Créditos:
Procuraduria General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra siete embajadores y representantes diplomáticos de Colombia por presunta participación indebida en política. El caso se originó en una queja que señala posibles apoyos a aspirantes presidenciales a través de redes sociales.

¿Quiénes son los diplomáticos investigados?

La decisión cobija a Luis Ernesto Vargas Silva, representante permanente de Colombia ante la Organización de Estados Americanos; Milton Rengifo Hernández, embajador en Venezuela; y José Roberto Acosta Ramos, embajador en Argentina.

También fueron vinculados Luis Fernando Medina Madrid, representante permanente ante la OCDE; Jhenifer María Sindei Mojica Flórez, embajadora ante la FAO; Daniel Ernesto Prado Albarracín, embajador en Bélgica; y Elizabeth García Carrillo, embajadora en Bolivia.

Según el auto de apertura citado por medios nacionales, la investigación busca establecer si los funcionarios usaron plataformas como X e Instagram para difundir, replicar o interactuar con contenidos relacionados con candidatos a la Presidencia de la República para el periodo 2026-2030.

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas documentales y solicitó apoyo técnico para verificar publicaciones, comentarios, interacciones y demás actividades hechas desde las cuentas atribuidas a los diplomáticos. Esa revisión será clave para determinar si los hechos denunciados ocurrieron y si tienen relevancia disciplinaria.

La línea que revisa la Procuraduría

La apertura de la investigación no implica una sanción ni una declaración de responsabilidad. En esta etapa, los funcionarios podrán entregar su versión mientras el Ministerio Público recauda pruebas y define si hay mérito para avanzar dentro del proceso disciplinario.

El caso ocurre en medio del calendario presidencial de 2026, cuando Colombia se prepara para la segunda vuelta del 21 de junio. Desde mayo, la Procuraduría venía reforzando su estrategia contra la indebida participación en política de servidores públicos, con énfasis en el uso del cargo, los recursos estatales y los canales institucionales durante la campaña.

El punto de fondo es si las publicaciones o interacciones en redes sociales pueden ser consideradas una forma de proselitismo político desde cargos diplomáticos. De acuerdo con criterios de Función Pública, los servidores públicos no pueden tomar parte en actividades de partidos, movimientos o controversias políticas, incluidas actividades proselitistas en redes sociales, salvo el ejercicio del derecho al voto y las condiciones que defina la ley.

La investigación también se suma a otros expedientes abiertos durante la campaña por presunta participación política de funcionarios públicos. En casos anteriores, la Procuraduría ha revisado declaraciones, publicaciones y mensajes en redes para establecer si hubo promoción o respaldo a candidaturas desde cargos estatales.

Por ahora, los siete diplomáticos siguen bajo investigación y no hay una decisión de fondo. Lo que sigue es la recolección de pruebas, la verificación técnica de las cuentas y la valoración de las versiones que entreguen los funcionarios. Con ese material, la Procuraduría deberá definir si archiva el caso o si formula cargos disciplinarios.

Procuraduría General de la Nación
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