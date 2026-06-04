¿Por qué Petro apoyó frenar la Constituyente en plena campaña?

El presidente Gustavo Petro respaldó la decisión del comité ciudadano de suspender la recolección de firmas para una Asamblea Nacional Constituyente. El mensaje llega en medio de la segunda vuelta presidencial y busca poner el foco en la elección del próximo gobierno.
Petro cambia el énfasis del mensaje
El presidente Gustavo Petro apoyó la decisión del comité ciudadano que promovía una Asamblea Nacional Constituyente de suspender el proceso de recolección de firmas. En su pronunciamiento, defendió la propuesta, pero señaló que la prioridad actual debe ser la definición del próximo gobierno.
Petro sostuvo que la Constituyente buscaba profundizar reformas como la laboral, la pensional, la de servicios públicos, la minera y la ampliación del acceso a la educación. También dijo que la iniciativa pretendía responder al bloqueo de varias reformas en el Congreso.
Sin embargo, el punto central de su mensaje fue otro: el presidente afirmó que los resultados electorales reflejan una división ciudadana que no permite avanzar ahora con esa convocatoria. Por eso, respaldó que el comité suspenda las firmas y pidió concentrarse en la segunda vuelta.
En términos políticos, el mensaje busca ordenar las prioridades del petrismo. La Constituyente no desaparece como idea, pero deja de ser la bandera inmediata. En su lugar, Petro intenta poner por delante la defensa de las reformas sociales y la necesidad de un acuerdo nacional.
La señal hacia los votantes que faltan
El pronunciamiento también tiene un efecto en la campaña de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico. Aunque Petro no presentó su mensaje como una decisión de campaña, el momento en que ocurre sí tiene impacto electoral.
Cepeda pasó a segunda vuelta contra Abelardo de la Espriella en una elección ajustada. De la Espriella obtuvo cerca del 43,7 % de los votos, mientras Cepeda alcanzó alrededor del 40,9 %. Esa diferencia obliga al candidato de izquierda a buscar apoyos más allá de su base.
Ahí la Constituyente podía convertirse en un problema. Para parte del electorado de centro o independiente, la propuesta podía leerse como una señal de incertidumbre o de cambio profundo de las reglas institucionales. Al apoyar la suspensión del proceso, Petro envía un mensaje de contención: primero la elección presidencial, luego la discusión sobre las reformas.
La señal apunta a bajar tensiones. También busca quitarle fuerza a uno de los argumentos de la oposición, que ha presentado la Constituyente como una amenaza a la Constitución de 1991 o como una vía para ampliar el poder del proyecto político de Petro.
El mensaje, sin embargo, tiene dos caras. Para los votantes moderados puede ser una señal de apertura y prudencia. Para sectores más cercanos al petrismo, puede entenderse como una pausa táctica en una propuesta que el propio Gobierno había defendido como camino para proteger sus reformas.
¿Qué pasa ahora?
La suspensión de firmas no elimina la posibilidad de una Constituyente en Colombia. La Constitución contempla ese mecanismo, pero su convocatoria requiere varios pasos: aprobación de una ley en el Congreso, revisión de la Corte Constitucional y votación ciudadana.
Por ahora, el efecto más inmediato es político. Petro busca que la discusión no se concentre en una reforma constitucional, sino en la segunda vuelta y en el futuro de las reformas sociales de su gobierno.