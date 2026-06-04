¿Por qué Petro apoyó frenar la Constituyente en plena campaña?

El presidente Gustavo Petro respaldó la decisión del comité ciudadano de suspender la recolección de firmas para una Asamblea Nacional Constituyente. El mensaje llega en medio de la segunda vuelta presidencial y busca poner el foco en la elección del próximo gobierno.

Petro cambia el énfasis del mensaje

El presidente Gustavo Petro apoyó la decisión del comité ciudadano que promovía una Asamblea Nacional Constituyente de suspender el proceso de recolección de firmas. En su pronunciamiento, defendió la propuesta, pero señaló que la prioridad actual debe ser la definición del próximo gobierno.

Petro sostuvo que la Constituyente buscaba profundizar reformas como la laboral, la pensional, la de servicios públicos, la minera y la ampliación del acceso a la educación. También dijo que la iniciativa pretendía responder al bloqueo de varias reformas en el Congreso.

Sin embargo, el punto central de su mensaje fue otro: el presidente afirmó que los resultados electorales reflejan una división ciudadana que no permite avanzar ahora con esa convocatoria. Por eso, respaldó que el comité suspenda las firmas y pidió concentrarse en la segunda vuelta.

En términos políticos, el mensaje busca ordenar las prioridades del petrismo. La Constituyente no desaparece como idea, pero deja de ser la bandera inmediata. En su lugar, Petro intenta poner por delante la defensa de las reformas sociales y la necesidad de un acuerdo nacional.