Revelan audios con el Clan del Golfo que ponen en debate la Paz Total

Una investigación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló audios inéditos sobre los primeros acercamientos entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo, estructura que hoy se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, en el marco de la política de paz total.

De acuerdo con el informe periodístico, una de las reuniones se habría realizado en septiembre de 2022 en el Urabá antioqueño. En ese encuentro habría participado el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, junto con abogados y asesores relacionados con esa organización criminal.

Los primeros acercamientos

Según lo revelado por Noticias Caracol, en las grabaciones Rueda habría planteado una especie de “congelamiento” de acciones entre las partes. En respuesta, alias “Jerónimo”, señalado como uno de los comandantes del Clan del Golfo, habría solicitado el retiro de unidades especiales de la Fuerza Pública en zonas donde la organización tenía presencia.

La investigación también señala que durante esas conversaciones se habló de la posible remoción de oficiales vinculados a labores de inteligencia contra el Clan del Golfo. Además, se habrían abordado escenarios futuros relacionados con órdenes de captura y solicitudes de extradición de integrantes de esa estructura.

La frase de Danilo Rueda en los audios

En uno de los apartes revelados, Rueda se refiere a dos mensajes relacionados con el uso de la fuerza y con cambios en inteligencia policial.

"Estamos de acuerdo, pero entonces yo les doy dos cosas, dos mensajes: Uno, cese de bombardeos. Dos, decisión de limpieza en la inteligencia policial. Digamos, insisto, es que esto no es fácil porque la depuración es compleja, pero se está haciendo. Hay toda, hay toda la voluntad y ya hay muestras públicas, muestras públicas", dice Rueda en las grabaciones.

De acuerdo con Noticias Caracol, dos semanas antes de esa reunión, el 12 de agosto, se produjo la salida de más de 35 generales de las Fuerzas Militares y de Policía.

Rueda respondió a las revelaciones

Tras conocerse los audios, este 24 de junio, el excomisionado Rueda respondió en Caracol Radio y aseguró que esas conversaciones de septiembre de 2022 hicieron parte de una fase de exploración, no de una negociación de paz formal.

“No es cierto que en esa fase de acercamiento hubo acuerdos y que hubo una negociación donde se limitó el uso de la fuerza”, sostuvo Rueda.

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