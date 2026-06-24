Revelan audios con el Clan del Golfo que ponen en debate la Paz Total

Una investigación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló audios inéditos sobre los primeros acercamientos entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo, estructura que hoy se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, en el marco de la política de paz total.
De acuerdo con el informe periodístico, una de las reuniones se habría realizado en septiembre de 2022 en el Urabá antioqueño. En ese encuentro habría participado el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, junto con abogados y asesores relacionados con esa organización criminal.
Los primeros acercamientos
Según lo revelado por Noticias Caracol, en las grabaciones Rueda habría planteado una especie de “congelamiento” de acciones entre las partes. En respuesta, alias “Jerónimo”, señalado como uno de los comandantes del Clan del Golfo, habría solicitado el retiro de unidades especiales de la Fuerza Pública en zonas donde la organización tenía presencia.
La investigación también señala que durante esas conversaciones se habló de la posible remoción de oficiales vinculados a labores de inteligencia contra el Clan del Golfo. Además, se habrían abordado escenarios futuros relacionados con órdenes de captura y solicitudes de extradición de integrantes de esa estructura.
La frase de Danilo Rueda en los audios
En uno de los apartes revelados, Rueda se refiere a dos mensajes relacionados con el uso de la fuerza y con cambios en inteligencia policial.
"Estamos de acuerdo, pero entonces yo les doy dos cosas, dos mensajes: Uno, cese de bombardeos. Dos, decisión de limpieza en la inteligencia policial. Digamos, insisto, es que esto no es fácil porque la depuración es compleja, pero se está haciendo. Hay toda, hay toda la voluntad y ya hay muestras públicas, muestras públicas", dice Rueda en las grabaciones.
De acuerdo con Noticias Caracol, dos semanas antes de esa reunión, el 12 de agosto, se produjo la salida de más de 35 generales de las Fuerzas Militares y de Policía.
Rueda respondió a las revelaciones
Tras conocerse los audios, este 24 de junio, el excomisionado Rueda respondió en Caracol Radio y aseguró que esas conversaciones de septiembre de 2022 hicieron parte de una fase de exploración, no de una negociación de paz formal.
“No es cierto que en esa fase de acercamiento hubo acuerdos y que hubo una negociación donde se limitó el uso de la fuerza”, sostuvo Rueda.
Iván Velásquez negó pactos sobre bombardeos
Por otro lado, el exministro de Defensa Iván Velásquez también se pronunció sobre el caso y negó que Danilo Rueda hubiera tenido injerencia en la evaluación, permanencia o salida de oficiales de la Fuerza Pública.
Velásquez aseguró, además, que durante su gestión no se pactó la suspensión de bombardeos contra grupos armados ilegales. También sostuvo que cualquier afirmación atribuida a Rueda en los audios compromete únicamente al excomisionado.
El crecimiento del Clan del Golfo
El informe surge en un contexto marcado por la expansión del Clan del Golfo durante los últimos años. Datos de la Fundación Ideas para la Paz muestran que, entre 2022 y 2025, la estructura criminal tuvo un crecimiento significativo en número de integrantes: pasó de 4.099 miembros a cerca de 10.000, lo que representa un aumento del 140 %.
El avance también se reflejó en su alcance territorial. En 2022, la organización registraba presencia en 145 municipios de 13 departamentos; para 2025, su influencia ya llegaba a 296 municipios distribuidos en 17 departamentos, según la FIP.
El caso vuelve a poner en discusión los alcances, límites y controles de los acercamientos exploratorios del Gobierno con estructuras armadas ilegales, especialmente cuando se trata de una de las organizaciones criminales con mayor presencia territorial en el país.