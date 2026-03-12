Inicio
Radar K

Bukele, Milei y ahora Kast: ¿hacia dónde se mueve América Latina?

Jue, 12/03/2026 - 10:55
De Bukele a Milei y ahora Kast, se repite un clima de inseguridad, economía lenta y desconfianza en la política. Tres liderazgos distintos que alimentan la misma duda, ¿cambio de rumbo para América Latina?
Créditos:
Kienyke.com

Algo parece estarse moviendo en el mapa político de América Latina.

Primero fue Nayib Bukele. Convirtió la seguridad en el centro absoluto de su gobierno y cambió el tono del poder en El Salvador, con un liderazgo fuerte y directo que encontró respaldo en una ciudadanía agotada por la violencia.

Después llegó Javier Milei: un economista que irrumpió en la política argentina con un discurso frontal contra el Estado, contra la clase política y contra lo que él mismo bautizó como “la casta”.

Y ahora, desde Chile, vuelve a aparecer con fuerza el nombre de José Antonio Kast.

Tres nombres, un mismo clima

Kast no es un recién llegado. Fue congresista durante años y, en 2021, llegó a la segunda vuelta presidencial en Chile. Sin embargo, su figura, que durante mucho tiempo fue vista como marginal dentro de la política chilena, empezó a consolidarse. Su partido, el Republicano, ganó terreno, y su discurso de orden, seguridad y control migratorio volvió a ocupar un lugar central en el debate público.

No es casual.

En varios países de la región se repite un mismo clima: inseguridad creciente, economías que avanzan con dificultad y una profunda desconfianza hacia la política tradicional. En ese terreno empiezan a aparecer liderazgos que prometen algo muy concreto: autoridad, decisiones rápidas y menos matices.

Bukele gobierna desde el poder. Milei llegó como una ruptura política en Argentina. Kast intenta consolidar una derecha más ideológica en Chile.

La pregunta de fondo

Cada uno responde a su propio contexto, pero juntos plantean una pregunta que empieza a recorrer el continente:

¿Estamos frente a fenómenos aislados o ante un cambio de rumbo en América Latina?

Y si ese péndulo realmente se está moviendo, la inquietud aparece más cerca:

¿qué país podría ser el próximo?

Política
América latina
Nayib Bukele
Javier Milei
José Antonio Kast
Chile
Argentina
El Salvador
