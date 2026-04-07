Ataque con drones en El Tarra deja heridos y desplaza a familias en el Catatumbo

La noche del lunes volvió a evidenciar la compleja situación de orden público en el Catatumbo, luego de un ataque con drones cargados con explosivos que dejó al menos cuatro personas heridas, dos de ellas en estado grave, en el municipio de El Tarra, en Norte de Santander.

El hecho ocurrió en el caserío de Cuatro Esquinas, donde las detonaciones impactaron directamente varias viviendas campesinas, que posteriormente fueron consumidas por el fuego.

De acuerdo con el alto consejero para la paz en el departamento, Luis Fernando Niño, las víctimas son habitantes civiles que se encontraban en sus hogares al momento del ataque. La acción armada tomó por sorpresa a la comunidad, generando momentos de pánico en plena noche.

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Desplazamiento masivo tras el ataque

La gravedad de lo ocurrido obligó a decenas de familias a abandonar sus casas. Según la Alcaldía de El Tarra, se registró un desplazamiento forzado hacia el casco urbano, donde los habitantes buscan resguardarse ante el temor de nuevos ataques.

En la misma línea, la Personería Municipal manifestó su preocupación por la reiteración de hechos violentos en áreas rurales y advirtió sobre el impacto en niños, adultos mayores y familias campesinas.