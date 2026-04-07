Periodista de Win Sports señala a página de Facebook por presunta difamación

Una controversia en redes sociales puso en el centro de la discusión a la periodista de Win Sports, Salomé Fajardo, quien aseguró ser víctima de una difamación digital luego de que un perfil en Facebook le atribuyera comentarios que nunca realizó.
El contenido fue publicado por la página ‘Humor Rojiblanco’, en medio del debate generado por el partido entre Deportivo Cali y Junior de Barranquilla, en el que una decisión arbitral desató polémica.
En la publicación, se afirmaba que la periodista habría cuestionado al equipo barranquillero y al árbitro Ortiz, sugiriendo supuestas irregularidades durante el encuentro.
Frases como que la “chequera no había triunfado” fueron difundidas como si hubieran sido pronunciadas por Fajardo, lo que rápidamente generó reacciones entre usuarios y aficionados.
Le puede interesar: Rescate en Bogotá: hallan a niña de 7 años tras robo de camioneta en Suba
La periodista respondió y desmintió la información
Tras enterarse, Salomé Fajardo contactó a los administradores del perfil y posteriormente hizo pública su denuncia a través de su cuenta en X (antes Twitter).
“Allí publicaron algo que yo no he dicho”, afirmó, dejando claro que el contenido era completamente falso y que nunca se ha expresado en esos términos.
Uno de los aspectos más delicados del caso, según relató la periodista, es que los administradores de la página le indicaron que la publicación habría sido financiada por terceros.
De acuerdo con esa versión, alguien habría pagado para difundir la información falsa durante cinco días, con el objetivo de afectar su credibilidad. Este tipo de prácticas, le explicaron, suele estar relacionado con conflictos personales o laborales.
También le puede interesar: Buscan a mujer desaparecida en Barranquilla: pista en Soledad genera alerta
Aunque Fajardo asegura desconocer quién estaría detrás de la situación, reveló que recibió un mensaje que le generó inquietud. En él, le advertían que debía “cuidarse de las personas que la rodean”, insinuando posibles traiciones en su entorno.
La periodista solicitó que la publicación fuera eliminada y expresó su preocupación por el impacto que este tipo de contenidos puede tener en su carrera.
El caso ha provocado una ola de apoyo hacia la comunicadora, mientras colegas y seguidores le han recomendado tomar acciones legales frente a la difusión de noticias falsas.
Este episodio vuelve a evidenciar los riesgos de la desinformación en redes sociales y cómo puede ser utilizada para perjudicar la imagen de figuras públicas.