Periodista de Win Sports señala a página de Facebook por presunta difamación

Una controversia en redes sociales puso en el centro de la discusión a la periodista de Win Sports, Salomé Fajardo, quien aseguró ser víctima de una difamación digital luego de que un perfil en Facebook le atribuyera comentarios que nunca realizó.

El contenido fue publicado por la página ‘Humor Rojiblanco’, en medio del debate generado por el partido entre Deportivo Cali y Junior de Barranquilla, en el que una decisión arbitral desató polémica.

En la publicación, se afirmaba que la periodista habría cuestionado al equipo barranquillero y al árbitro Ortiz, sugiriendo supuestas irregularidades durante el encuentro.

Frases como que la “chequera no había triunfado” fueron difundidas como si hubieran sido pronunciadas por Fajardo, lo que rápidamente generó reacciones entre usuarios y aficionados.

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La periodista respondió y desmintió la información

Tras enterarse, Salomé Fajardo contactó a los administradores del perfil y posteriormente hizo pública su denuncia a través de su cuenta en X (antes Twitter).

“Allí publicaron algo que yo no he dicho”, afirmó, dejando claro que el contenido era completamente falso y que nunca se ha expresado en esos términos.