Buscan a mujer desaparecida en Barranquilla: pista en Soledad genera alerta

La búsqueda de Dayana Carolina Tovar Rodríguez, de 39 años, mantiene en vilo a sus familiares y a las autoridades en Barranquilla. Su paradero es desconocido desde la mañana del sábado 4 de abril, cuando fue vista por última vez en la urbanización Alameda del Río, en el norte de la ciudad.

Según el reporte del Grupo de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía General de la Nación, la mujer fue observada por última vez exactamente a las 8:49 a. m. en ese sector residencial. Desde entonces, no se ha tenido ningún tipo de comunicación con ella.

Detalles clave para su identificación

Las autoridades entregaron las características físicas de Dayana Tovar Rodríguez para facilitar su ubicación. Mide cerca de 1,58 metros, es de contextura gruesa, piel morena y tiene cabello negro, largo y liso. Además, presenta ojos grandes color café oscuro, nariz recta, boca grande y labios gruesos.

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Al momento de su desaparición vestía jean gris, camiseta negra y tenis negros con suela blanca, y llevaba un morral gris.

En medio de la incertidumbre, surgió un dato que cambió el rumbo de la búsqueda. Familiares recibieron información sobre un presunto avistamiento en Soledad, específicamente en inmediaciones del colegio Inem.

De acuerdo con el testimonio, una persona afirmó haber visto a una mujer con rasgos similares a los de Dayana, quien deambulaba por el sector, aparentemente desorientada y sin ropa. Aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente, elevó la preocupación sobre las condiciones en las que podría encontrarse.

Tras conocer este reporte, la familia reforzó la búsqueda en la zona y pidió a la comunidad mantenerse alerta ante cualquier señal que permita confirmar si se trata de ella.

Investigación en curso y verificación del avistamiento

El CTI continúa con las labores investigativas para reconstruir los últimos movimientos de la mujer desde su desaparición en Barranquilla. Dentro de este proceso, las autoridades avanzan en la verificación del supuesto avistamiento en Soledad.

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La Fiscalía General de la Nación reiteró que el caso sigue activo y que cualquier información puede ser determinante para ubicar a Dayana Carolina Tovar Rodríguez.

Las autoridades mantienen habilitados los canales oficiales para recibir información. Quienes tengan datos pueden comunicarse al teléfono 3225089, extensión 50351, al celular 315 037 5809, o acudir directamente a la sede del CTI Seccional Barranquilla, en la calle 53B No. 46–50, edificio Nelmar.

Mientras tanto, sus familiares atraviesan horas de angustia y reiteran que cualquier dato, por mínimo que parezca, podría ser clave para dar con su paradero y conocer qué ocurrió.