Ibagué será el punto de encuentro de líderes internacionales durante la Cumbre Glocal de Economía Circular Nova - Next Summit, que se realizará del 21 al 23 de abril y reunirá a más de 600 participantes de 40 países.

El evento, impulsado por Milton Restrepo, gerente de Ibagué Limpia y director del encuentro, busca abrir una conversación global sobre la urgencia de transformar el modelo económico actual.

“La economía lineal (extraer, producir, consumir y desechar) es la que hoy tiene en crisis al planeta. La economía circular busca darle una segunda oportunidad a todo lo que usamos”, explicó.

El diagnóstico es contundente, según él, ya que cerca del 99% de la población mundial respira aire contaminado y esto provoca alrededor de siete millones de muertes al año. A esto se suma que solo el 12% del plástico se recicla, mientras millones de toneladas terminan en océanos o enterradas sin posibilidad de reutilización.

Además, el impacto no solo es ambiental, sino también estructural: actualmente la humanidad consume el equivalente a 2,5 planetas en recursos, lo que evidencia un modelo insostenible en el tiempo.

El papel de las ciudades intermedias

Uno de los enfoques principales de la cumbre es el concepto “glocal”, que combina una visión global con acciones locales. En ese sentido, las ciudades intermedias como Ibagué se presentan como actores estratégicos para liderar cambios reales.

“Las ciudades son donde se generan los residuos, y son las autoridades locales las que tienen las herramientas para cambiar esa realidad”, señaló Restrepo.

En este contexto, se destaca que Ibagué fue elegida para albergar, por primera vez en América Latina, la mesa redonda de ciudades y regiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un espacio que históricamente se ha desarrollado en ciudades europeas.

Durante esta jornada participarán cerca de 70 alcaldes de distintas partes del mundo, quienes discutirán cómo implementar políticas concretas en sus territorios para avanzar hacia la sostenibilidad.

“Las ciudades intermedias no son versiones pequeñas de las grandes ciudades, son la última oportunidad para construir territorios sostenibles desde el inicio”, agregó.