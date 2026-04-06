Trump no descarta aspirar a la presidencia de Venezuela: esto fue lo que dijo

En medio de una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su nivel de aceptación en Venezuela supera al de cualquier dirigente político de ese país. Según dijo, las encuestas lo ubican por encima de todos.
“Estoy más alto que nadie en Venezuela”, afirmó, al tiempo que bromeó con una eventual candidatura presidencial en ese país: “Me voy a postular a la presidencia”.
Durante su intervención, Trump también se refirió a la relación energética entre ambos países. Indicó que Venezuela ya ha enviado “más de 100 millones de barriles” de petróleo, los cuales se encuentran en Houston.
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De acuerdo con el mandatario, ese crudo “pagó de sobras” la operación militar que permitió la salida del poder y del país de Nicolás Maduro y su esposa. Además, destacó que actualmente existe una alianza con Venezuela en materia petrolera.
Cambios tras la caída de Maduro
Las declaraciones se dan en un contexto de transformaciones políticas en Venezuela, ahora bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia tras la salida de Maduro.
En menos de tres meses, Washington ha levantado gran parte de las sanciones, especialmente aquellas dirigidas al sector energético. El objetivo, según se indicó, es fomentar la inversión y contribuir a la reconstrucción de la industria petrolera.
Como parte de este nuevo esquema, el petróleo venezolano puede exportarse con supervisión de Estados Unidos. Los ingresos derivados de estas ventas son depositados en una cuenta bancaria fuera de ambos países, con el fin de controlar su uso.
A cambio de este alivio en las sanciones, el gobierno de Rodríguez ha impulsado reformas económicas, entre ellas la apertura del sector de hidrocarburos a la inversión extranjera, medidas que han sido valoradas positivamente por Trump.
El presidente estadounidense utilizó el caso venezolano para contrastarlo con la situación en Oriente Medio. En ese contexto, calificó a los líderes iraníes como “fanáticos”, diferenciándolos de los actuales dirigentes venezolanos.