Trump no descarta aspirar a la presidencia de Venezuela: esto fue lo que dijo

En medio de una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su nivel de aceptación en Venezuela supera al de cualquier dirigente político de ese país. Según dijo, las encuestas lo ubican por encima de todos.

“Estoy más alto que nadie en Venezuela”, afirmó, al tiempo que bromeó con una eventual candidatura presidencial en ese país: “Me voy a postular a la presidencia”.

Durante su intervención, Trump también se refirió a la relación energética entre ambos países. Indicó que Venezuela ya ha enviado “más de 100 millones de barriles” de petróleo, los cuales se encuentran en Houston.

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De acuerdo con el mandatario, ese crudo “pagó de sobras” la operación militar que permitió la salida del poder y del país de Nicolás Maduro y su esposa. Además, destacó que actualmente existe una alianza con Venezuela en materia petrolera.