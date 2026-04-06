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Trump advierte que Irán puede ser “aniquilado en una noche”

Lun, 06/04/2026 - 12:48
El mandatario fijó un plazo para reabrir el paso clave o enfrentar ataques a infraestructura.
Trump-ultimatum-Irán
Créditos:
EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Irán podría ser “aniquilado en una sola noche” si no cumple con el ultimátum para reabrir el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más estratégicos para el comercio mundial de petróleo.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario aseguró que el país “puede ser arrasado” incluso “mañana por la noche”, en referencia al plazo que fijó para que Teherán permita nuevamente el paso marítimo.

Trump extendió hasta el martes a las 20:00, hora de Washington, el límite para que Irán reabra el estrecho, que permanece parcialmente cerrado tras la escalada de tensiones luego de los ataques iniciados el pasado 28 de febrero.

Lea también: Trump vuelve a amenazar a Irán y fija cuenta regresiva de 48 horas

Según el mandatario, si Irán no cumple con esta exigencia, Estados Unidos lanzará ataques contra infraestructuras clave, incluyendo centrales eléctricas y otros puntos estratégicos del país.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los corredores más importantes del mundo, por donde transita una parte significativa del petróleo que se exporta a nivel global, lo que eleva el impacto de cualquier interrupción en su operación.

En su intervención, Trump también destacó el operativo militar realizado para rescatar a los tripulantes de un caza F-15 estadounidense derribado por Irán días atrás, señalando que la misión involucró 155 aeronaves, entre ellas bombarderos, cazas, aviones cisterna y equipos de rescate.

El presidente resaltó especialmente el rescate del copiloto, quien permaneció oculto durante horas en una zona montañosa antes de ser localizado por fuerzas estadounidenses.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Donald Trump
Irán
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