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¿Por qué se perderá todo tipo de comunicación con Artemis II?

Lun, 06/04/2026 - 12:26
La misión de la NASA quedará incomunicada al pasar por la cara oculta de la Luna, en uno de los momentos más críticos y a la vez más esperados del viaje.
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Créditos:
NASA

La misión Artemis II de la NASA enfrentará uno de sus momentos más críticos este lunes cuando la cápsula Orión pierda comunicación con la Tierra durante aproximadamente 40 minutos al pasar por la cara oculta de la Luna.

Los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, junto a Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, serán los primeros humanos en observar directamente esta región lunar desde la misión Apolo 17 en 1972.

La pérdida de comunicación se producirá debido a que la Luna bloqueará las señales de radio entre la nave y el centro de control. Según lo previsto, el paso por detrás del satélite ocurrirá hacia las 5:44 p.m. (hora Colombia), iniciando un periodo de aislamiento total en el espacio.

Aunque se trata de un momento de alta expectativa, la agencia espacial aseguró que es una situación controlada. Más de 20 astronautas de las misiones Apolo ya experimentaron este mismo fenómeno.

Ciencia, observación y récords históricos

Durante este trayecto, la cápsula alcanzará una distancia de 406.773 kilómetros de la Tierra, superando el récord de 400.171 kilómetros logrado por la misión Apolo 13 en 1970.

Además del desafío técnico, la misión tiene un fuerte componente científico. La tripulación realizará observaciones directas y tomará imágenes con 32 cámaras y dispositivos a bordo, enfocándose en zonas como la cuenca Oriental, un cráter de impacto de 930 kilómetros de ancho.

“La observación directa de la superficie lunar por parte de los astronautas podría revelar nuevos descubrimientos”, indicó la NASA, al destacar que el ojo humano puede captar detalles que escapan a los instrumentos.

La llamada cara ‘oculta’ de la Luna se debe a la rotación sincrónica del satélite, que hace que siempre muestre la misma cara hacia la Tierra. Esta región, a diferencia de la visible, presenta una superficie dominada por cráteres y montañas.

Previo al ingreso a esta zona, los astronautas también podrán observar un eclipse solar de aproximadamente 53 minutos, un fenómeno que no será visible desde la Tierra.

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