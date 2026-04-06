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La OMS cumple 78 años y pone a la ciencia en el centro del debate sanitario

Lun, 06/04/2026 - 13:24
En su aniversario 78, la OMS dedicó el Día Mundial de la Salud a defender la ciencia como motor de los avances sanitarios.
OMS celebra su 78 aniversario con un llamamiento a apoyar la ciencia para avanzar en salud Ginebra, 6 abr (EFE).- El Día Mundial de la Salud (7 de abril), en el que la OMS celebra su 78 aniversario, estará dedicado este año a los avances que la ciencia ha logrado para mejorar las condiciones sanitarias de la humanidad en las últimas décadas, según anunció la agencia sanitaria de la ONU en un comunicado. "Juntos por la salud, apoya a la ciencia" es el lema este año de la jornada mundial, en la que la Organi
Créditos:
Prensa de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

El Día Mundial de la Salud, que se conmemora el 7 de abril, fecha en la que la OMS celebra su 78 aniversario, estará dedicado este año a destacar los avances que la ciencia ha logrado para mejorar las condiciones sanitarias de la humanidad en las últimas décadas, según anunció la agencia sanitaria de la ONU en un comunicado.

"Juntos por la salud, apoya a la ciencia" es el lema de la jornada este año, en la que la Organización Mundial de la Salud recordará que, gracias en parte a la investigación, se ha logrado reducir la mortalidad infantil en más de un 50 % desde el año 2000.

La ciencia como motor de la salud

"La ciencia es una de las herramientas más poderosas de la humanidad para proteger y mejorar la salud", destacó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la víspera del aniversario, al recordar que, en la actualidad, las personas viven más y mejor que sus antepasados gracias a avances como la penicilina o las resonancias magnéticas.

Problemas de salud que antes eran mortales, como el cáncer, el VIH o la hipertensión, se han transformado en enfermedades "manejables", mientras que los programas de vacunación han salvado más de 154 millones de vidas infantiles, subrayó la OMS.

Amenazas que persisten

La agencia sanitaria recuerda, sin embargo, que las amenazas para la salud siguen creciendo, impulsadas por factores como el cambio climático, la degradación ambiental o la transición demográfica.

Al mismo tiempo, surgen nuevas enfermedades con potencial pandémico, lo que obliga a que la ciencia continúe avanzando y profundizando sus investigaciones para proteger a las comunidades actuales y futuras, según la OMS. EFE.

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Agencia EFE
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