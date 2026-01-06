Bogotá atendió a 97.900 migrantes sólo en 2025

La capital del país continúa enfrentando uno de los mayores retos sociales de la última década: la atención integral a la población migrante. En medio de ese contexto, la Secretaría Distrital de Integración Social reportó que, durante la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, se ha brindado acompañamiento a 97.913 migrantes, una cifra que refleja el alcance de la respuesta institucional de Bogotá frente a esta realidad.

El mayor volumen de atenciones se concentró entre enero y noviembre de 2025, periodo en el que 85.134 personas migrantes accedieron a algún servicio del Distrito. De ese total, el 46 % vive en condición de pobreza monetaria, lo que confirma la necesidad de mantener y fortalecer los programas sociales dirigidos a esta población.

Niñas, niños y adolescentes: el centro de la intervención

Uno de los frentes más sensibles de la política social ha sido la protección de la niñez migrante, especialmente en escenarios de calle, informalidad y riesgo de trabajo infantil. De acuerdo con datos oficiales, en los primeros 11 meses de 2025, los Centros Amar atendieron a 1.200 niñas, niños y adolescentes provenientes de flujos migratorios, con acciones enfocadas en prevenir y reducir su vinculación a actividades laborales tempranas.

A esta atención se suma el trabajo del Centro Abrazar, ubicado en el barrio Las Cruces, en la localidad de Santa Fe. En el mismo periodo, este servicio acompañó a 1.613 niñas, niños y adolescentes, así como a personas gestantes migrantes que enfrentaban riesgo de vulneración de derechos, tanto en procesos de permanencia como de tránsito por Bogotá.

Para el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, la experiencia acumulada de la ciudad ha permitido responder con mayor rapidez y flexibilidad.

“Las puertas están abiertas, flexibilizamos los servicios que han atendido población venezolana en todos estos años”, afirmó el funcionario.

Angulo explicó que la atención diferencial incluye la incorporación de migrantes en transferencias monetarias, en la estrategia de Pagadiarios, donde el 42 % de los beneficiarios son migrantes, principalmente venezolanos, así como en jardines infantiles y programas especializados de infancia como Amar y Abrazar.

Según el balance presentado, 87.000 migrantes ya fueron atendidos durante 2025, y la oferta institucional se mantiene activa frente a la contingencia.

Educación, ingresos y alimentación como ejes de apoyo

En el componente de primera infancia, los jardines infantiles distritales brindaron atención a 1.800 niños migrantes, garantizando espacios seguros y procesos educativos tempranos.

Otro pilar es la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado, que permitió beneficiar a 23.712 niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo la capacidad económica de sus hogares.

En materia de seguridad alimentaria, los comedores comunitarios atendieron a 1.001 niñas, niños y adolescentes migrantes. Actualmente, Bogotá cuenta con 136 comedores comunitarios, que operan como red de apoyo para la población más vulnerable.

Con estos resultados, Bogotá consolida una respuesta social que busca proteger derechos, reducir riesgos y promover la inclusión de la población migrante, en uno de los contextos humanitarios más complejos que ha enfrentado la ciudad.