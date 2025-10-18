Bogotá repudia ataques violentos del 17 de octubre

La tarde y noche del viernes 17 de octubre de 2025, Bogotá fue escenario de una jornada de violencia y caos que dejó cuatro policías heridos, daños materiales y un fuerte rechazo ciudadano e institucional. Los disturbios ocurrieron en inmediaciones de la calle 26 con carrera 45, frente a la Embajada de Estados Unidos, donde encapuchados atacaron con flechas, artefactos incendiarios y explosivos artesanales a uniformados que custodiaban la zona.
Rechazo del alcalde Carlos Fernando Galán
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, condenó enérgicamente lo sucedido y calificó los ataques como “acciones organizadas y premeditadas” para generar caos en la ciudad. “Hoy un grupo de delincuentes se organizó para atacar a la Policía con flechas, arcos y explosivos. Rechazamos estos hechos y no vamos a permitir que se repitan”, declaró.
Galán solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir de inmediato las investigaciones para identificar y judicializar a los responsables. Asimismo, lamentó que cuatro policías resultaran heridos en cumplimiento de su labor y advirtió que el uso de armas artesanales y explosivos en protestas constituye un grave delito.
“Estos actos violentos no pueden quedar impunes. La protesta es un derecho, pero no puede convertirse en una excusa para atentar contra la vida ni contra la institucionalidad”, enfatizó.
Llamado al Gobierno nacional y a la no violencia
El mandatario distrital también pidió al Gobierno nacional condicionar sus diálogos con organizaciones sociales e indígenas al desarme y al compromiso con la no violencia. “El Gobierno no puede seguir negociando con grupos que se presentan armados y utilizan herramientas peligrosas para atacar a la población y a la fuerza pública”, subrayó.
Galán reiteró que la Alcaldía está dispuesta al diálogo, pero no con quienes promuevan o toleren la violencia. Recordó que Bogotá ha sido ejemplo de movilización pacífica y que la mayoría de las más de 1.400 protestas registradas en 2025 se desarrollaron sin incidentes.
Enfrentamientos frente a la Embajada de EE. UU.
Según la Policía Metropolitana de Bogotá, los disturbios comenzaron cuando un grupo de encapuchados, aparentemente vinculados al movimiento Congreso de los Pueblos, atacó con flechas y artefactos incendiarios a los uniformados del escuadrón UNDMO que custodiaban la sede diplomática.
Cuatro agentes resultaron heridos con impactos en el brazo, la pierna, la cadera y el rostro, aunque sus lesiones no revisten gravedad. Versiones iniciales señalan que algunos agresores huyeron hacia la Universidad Nacional, donde el movimiento indígena y campesino mantiene presencia desde hace varios días.
Periodista herida y daños colaterales
Durante los disturbios, una periodista del canal City TV fue impactada por una piedra mientras cubría los hechos. La reportera fue atendida en el lugar y se encuentra fuera de peligro.
El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, también rechazó lo ocurrido y lamentó que una manifestación inicialmente pacífica terminara en actos vandálicos. “Solo el 4 % de las movilizaciones en Bogotá han requerido intervención policial. No es justo con la ciudad que algunos decidan recurrir a la violencia”, escribió en sus redes sociales.
Preocupación por la escalada de violencia
Los hechos del 17 de octubre reavivan el debate sobre los límites de la protesta social y el papel de los grupos que participan en movilizaciones. Las autoridades advirtieron que estos ataques no solo ponen en riesgo a la fuerza pública y a los funcionarios diplomáticos, sino también a los residentes del sector.
Bogotá vivió una jornada que dejó claro el consenso entre autoridades locales y nacionales: no hay justificación posible para la violencia, y la respuesta institucional será firme para garantizar el orden, la seguridad y el respeto por la vida.