Bogotá repudia ataques violentos del 17 de octubre

La tarde y noche del viernes 17 de octubre de 2025, Bogotá fue escenario de una jornada de violencia y caos que dejó cuatro policías heridos, daños materiales y un fuerte rechazo ciudadano e institucional. Los disturbios ocurrieron en inmediaciones de la calle 26 con carrera 45, frente a la Embajada de Estados Unidos, donde encapuchados atacaron con flechas, artefactos incendiarios y explosivos artesanales a uniformados que custodiaban la zona.

Rechazo del alcalde Carlos Fernando Galán

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, condenó enérgicamente lo sucedido y calificó los ataques como “acciones organizadas y premeditadas” para generar caos en la ciudad. “Hoy un grupo de delincuentes se organizó para atacar a la Policía con flechas, arcos y explosivos. Rechazamos estos hechos y no vamos a permitir que se repitan”, declaró.

Galán solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir de inmediato las investigaciones para identificar y judicializar a los responsables. Asimismo, lamentó que cuatro policías resultaran heridos en cumplimiento de su labor y advirtió que el uso de armas artesanales y explosivos en protestas constituye un grave delito.

“Estos actos violentos no pueden quedar impunes. La protesta es un derecho, pero no puede convertirse en una excusa para atentar contra la vida ni contra la institucionalidad”, enfatizó.