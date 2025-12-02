Estas son las zonas de Bogotá donde se podría rumbear hasta las 5:00 a.m.

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer las 19 zonas de la ciudad que podrían recibir autorización para operar la rumba nocturna hasta las 5:00 a.m., como parte de la regulación establecida en el Decreto 293 de 2025. Desde el 1 de julio, la capital rige bajo nuevos horarios: los establecimientos deben cerrar a las 3:00 a.m., y el expendio de licor está permitido únicamente hasta las 11:59 p.m. Sin embargo, el decreto también ordenó identificar zonas especiales donde los horarios podrían extenderse dos horas adicionales.

El proceso de selección comenzó con un inventario de 28 sectores con potencial para alojar rumba extendida. La administración distrital explicó que se aplicó un conjunto de criterios técnicos y urbanísticos para descartar o priorizar áreas, garantizando que las zonas elegidas cumplieran con condiciones de seguridad, convivencia y orden urbano.

“La metodología procedió con la aplicación de criterios estructurales de exclusión y criterios técnicos de evaluación para garantizar la conformidad legal y la minimización del riesgo”, señala la resolución publicada para comentarios.

Entre los criterios de exclusión, la Alcaldía descartó áreas con más del 95 % de uso residencial, zonas comprendidas dentro de Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) y sectores con antecedentes de conflictos por ruido.

En la segunda fase del proceso, los equipos técnicos evaluaron los niveles del Índice de Seguridad, Convivencia y Orden Urbano (ISCOU), así como la concentración de llamadas por ruido a la línea 123, la presencia de acciones populares con fallos en firme, la frecuencia de operativos de vigilancia y control, y los registros de homicidios en horarios nocturnos.

Las 19 zonas donde se podría rumbear hasta las 5:00 a.m.

Tras la evaluación, quedaron focalizadas 19 zonas en diferentes localidades de la ciudad:

Américas – Kennedy (Tintal / Patio Bonito)

7 de Agosto – Barrios Unidos

Santa Fe – Mártires (centro tradicional)

San Victorino – Santa Fe

Restrepo – Antonio Nariño

San Cristóbal – Calvo Sur / 20 de Julio

Bosa – La Libertad / El Porvenir

Suba – Tibabuyes / Bilbao

Usaquén – Santa Bárbara / Toberín

Chapinero – Zona Rosa / Parque de la 93

Ciudad Bolívar – Arborizadora Alta / Meissen

Rafael Uribe Uribe – San Jorge / Inglés

Fontibón – Zona industrial / Aeropuerto

Engativá – Castilla / Normandía

Teusaquillo – Galerías / Nicolás de Federmán

Mártires – Santa Isabel / Eduardo Santos

Kennedy – Carvajal / Mandalay

Puente Aranda – Zona industrial

Usme – Centro Usme / Alfonso López

Los sectores descartados

Nueve zonas quedaron fuera del proceso tras la aplicación de los criterios técnicos. Se trata de sectores ubicados en Bosa (Porvenir Norte); Kennedy (Américas, Palmitas, Dindalito y Las Delicias); y Ciudad Bolívar (Candelaria, Villa Gloria, Minuto de Dios y Jerusalén). Estas áreas no cumplieron los requisitos urbanísticos o presentaron indicadores de riesgo incompatibles con la ampliación del horario nocturno.

Un debate encendido en el Concejo

La decisión de regular los horarios de la vida nocturna ha generado tensiones en el Concejo de Bogotá. Varios cabildantes han cuestionado la medida, asegurando que el decreto no solo carece de estudios sólidos, sino que además estaría afectando la economía nocturna sin mejorar los indicadores de seguridad.

El concejal Julián Triana, uno de los más críticos, afirmó que la administración no ha demostrado los beneficios de la restricción. “Cuando el hoy alcalde Carlos Fernando Galán hizo campaña, prometió una Bogotá 24 horas: activa, diversa, segura, con oportunidades de empleo, cultura, servicios y vida nocturna. Pero este decreto recorta de forma abrupta los horarios de bares y discotecas, imponiendo un cierre a las 3:00 a.m. sin evidencias claras, sin diálogo con el sector y sin un solo estudio serio que lo justifique”, señaló.

Según cifras que el cabildante asegura haber recibido de la Secretaría de Seguridad, después de la entrada en vigor del decreto los delitos no disminuyeron. Por el contrario, entre junio y julio de 2025 se registraron aumentos: el hurto a personas pasó de 10.683 a 11.406 casos, los homicidios subieron de 96 a 99 y las lesiones personales aumentaron de 1.666 a 1.808.

Mientras avanza la socialización de la propuesta de zonas 24 horas, la discusión continúa abierta. La administración sostiene que la regulación busca ordenar la rumba y mejorar la convivencia; sus críticos, en cambio, alertan sobre posibles afectaciones económicas y sobre la falta de resultados en seguridad. El debate, por ahora, está lejos de apagarse.