La futura integración entre TransMilenio y la primera línea del metro de Bogotá no solo transformará la movilidad en la capital con cambios en tarifas, tiempos de desplazamiento y conectividad. También traerá claridad en un aspecto que preocupa a miles de ciudadanos: el transporte de mascotas. Mientras los debates públicos se concentran en infraestructura, frecuencias o costos, muchas familias esperaban una respuesta precisa sobre si perros y gatos podrán usar el nuevo sistema.

La confirmación llegó directamente desde la Empresa Metro de Bogotá, y para muchos resultó una noticia tranquilizadora: las normas vigentes en TransMilenio aplicarán de manera idéntica en el metro, cuya operación comercial está prevista para marzo de 2028. Esto implica que no habrá nuevas restricciones ni condiciones adicionales para quienes viajan con sus animales de compañía.

Reglas de transporte de mascotas: lo que aplicará en el metro

La compañía ratificó que el manual de usuario de TransMilenio será el documento de referencia para el funcionamiento del metro. Es decir, quienes hoy viajan con sus mascotas deberán seguir exactamente los mismos lineamientos cuando abran los vagones del nuevo sistema. Las normas establecidas contemplan:

Animales pequeños : deberán ser transportados en un guacal cómodo , con espacio suficiente para que la mascota pueda moverse.



Perros medianos y grandes : deberán portar collar y sujeción permanente , y no podrán ocupar sillas destinadas a los usuarios.



Razas de manejo especial : tendrán que llevar collar, bozal y permanecer bajo el control de un adulto responsable.



Animales lazarillos : pueden ingresar sin bozal , siempre que cuenten con la identificación exigida por la ley.



Un animal por usuario : ninguna persona podrá ingresar al sistema con más de una mascota al mismo tiempo.



Carné de vacunación : las autoridades podrán solicitarlo y deberá presentarse cuando sea requerido.



Prohibición de alimentación : no está permitido alimentar a las mascotas dentro del sistema de transporte.



Estas disposiciones buscan garantizar la convivencia dentro del sistema y mantener condiciones seguras tanto para los usuarios como para los animales.

Comparación con otros sistemas del país

Este anuncio inevitablemente genera contraste con otros modos de transporte masivo, como el Metro de Medellín, donde las condiciones son mucho más estrictas. En esa ciudad, las mascotas solo pueden ingresar en guacales de máximo 60 x 60 centímetros, durante horarios específicos y sin autorización para transportar perros grandes.

Bogotá, por su parte, opta por un modelo más inclusivo que evita imponer barreras adicionales a quienes se movilizan con sus animales de compañía. La instrucción es clara: facilitar la convivencia sin restricciones nuevas.

La gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, reiteró que la tarifa del metro será la misma que esté vigente para la red troncal, los buses zonales y los cables. Es decir, el sistema no tendrá un valor independiente, garantizando integración tarifaria total entre las dos infraestructuras.

Con esta decisión, el metro de Bogotá se prepara para iniciar su operación con un enfoque de movilidad moderna e integrada, adaptada a las necesidades reales de los ciudadanos y sus mascotas.