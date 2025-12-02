Las discusiones alrededor de la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la campaña presidencial de Gustavo Petro subieron de tono nuevamente. Esta vez, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el fallo podría quedar sin efecto debido a presuntos errores en el trámite y a la actuación de uno de los magistrados encargados de la investigación, Álvaro Hernán Prada.

Cuestionamientos a la participación del magistrado Prada

Según explicó Benedetti, la votación realizada el 26 de noviembre en la sala plena del CNE habría tenido irregularidades. Ese día se aprobó la sanción al Pacto Histórico, pero, de acuerdo con el ministro, el magistrado Álvaro Hernán Prada no se encontraba en territorio nacional y aun así participó de forma virtual.

Le puede interesar: Abogado revela nuevos detalles del caso de María Camila Mora

El reglamento interno del CNE, subrayó, exige que toda votación a distancia esté acompañada de una justificación formal, algo que —según él— no figura en ninguna parte del proceso.

“El magistrado salió de Bogotá un día antes, no estaba en el país durante la votación y no hay motivación registrada para que pudiera votar de manera virtual”, afirmó.

Benedetti agregó que ha recibido reportes internos sobre ausencias reiteradas del magistrado durante varios días consecutivos, lo que podría configurarse como abandono del cargo:

“Cuando una persona supera tres días sin ejercer su función, eso se considera abandono y debe retirarse”, puntualizó.