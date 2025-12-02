Las discusiones alrededor de la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la campaña presidencial de Gustavo Petro subieron de tono nuevamente. Esta vez, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el fallo podría quedar sin efecto debido a presuntos errores en el trámite y a la actuación de uno de los magistrados encargados de la investigación, Álvaro Hernán Prada.
Cuestionamientos a la participación del magistrado Prada
Según explicó Benedetti, la votación realizada el 26 de noviembre en la sala plena del CNE habría tenido irregularidades. Ese día se aprobó la sanción al Pacto Histórico, pero, de acuerdo con el ministro, el magistrado Álvaro Hernán Prada no se encontraba en territorio nacional y aun así participó de forma virtual.
Le puede interesar: Abogado revela nuevos detalles del caso de María Camila Mora
El reglamento interno del CNE, subrayó, exige que toda votación a distancia esté acompañada de una justificación formal, algo que —según él— no figura en ninguna parte del proceso.
“El magistrado salió de Bogotá un día antes, no estaba en el país durante la votación y no hay motivación registrada para que pudiera votar de manera virtual”, afirmó.
Benedetti agregó que ha recibido reportes internos sobre ausencias reiteradas del magistrado durante varios días consecutivos, lo que podría configurarse como abandono del cargo:
“Cuando una persona supera tres días sin ejercer su función, eso se considera abandono y debe retirarse”, puntualizó.
El trasfondo de la sanción: exceso en el tope de gasto
El CNE determinó la semana pasada que la campaña de Petro en 2022 habría sobrepasado el límite de gastos en aproximadamente $5.000 millones.
El fallo sostiene que se maquillaron facturas y se omitieron reportes de gastos reales tanto en primera como en segunda vuelta, lo que llevó a la sanción de varias organizaciones: Colombia Humana, la Unión Patriótica y personas vinculadas, entre ellas Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña.
En respuesta, la Unión Patriótica renunció a seguir defendiendo el caso dentro del CNE y anunció que acudirá a instancias internacionales alegando falta de garantías procesales.
Petro insiste en su defensa y habla de persecución
El presidente Gustavo Petro ha reiterado que no hubo un exceso en los gastos de campaña y sostiene que varias erogaciones no incluidas en los reportes correspondían a donaciones, las cuales —afirma— no se deben sumar al total de ingresos exigidos por el CNE.
Además, lanzó críticas contra los magistrados responsables y contra el conjuez Majer Abushihab, cuyo voto de desempate permitió la aprobación de la ponencia que dio lugar a la sanción.
También le puede interesar: Petro vuelve a poner en duda el papel de la Registraduría para 2026
El CNE sostiene la legitimidad de su fallo
Los magistrados que respaldaron la decisión han defendido públicamente el resultado de una investigación que se extendió por casi tres años. En su posición, las conclusiones están soportadas en documentos, auditorías e informes de la propia campaña.
Sostienen también que las actuaciones fueron legítimas y que el debate público no invalida el trabajo técnico realizado dentro del organismo electoral.