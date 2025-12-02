Inicio
Política

Benedetti dice que sanción del CNE contra Petro podría anularse

Mar, 02/12/2025 - 11:25
Armando Benedetti asegura que la sanción del CNE contra la campaña de Petro podría anularse por irregularidades en el voto del magistrado Álvaro Hernán Prada.
Benedetti cuestiona que el magistrado Prada votara desde el exterior sin justificación.
Créditos:
EFE

Las discusiones alrededor de la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la campaña presidencial de Gustavo Petro subieron de tono nuevamente. Esta vez, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el fallo podría quedar sin efecto debido a presuntos errores en el trámite y a la actuación de uno de los magistrados encargados de la investigación, Álvaro Hernán Prada.

Cuestionamientos a la participación del magistrado Prada

Según explicó Benedetti, la votación realizada el 26 de noviembre en la sala plena del CNE habría tenido irregularidades. Ese día se aprobó la sanción al Pacto Histórico, pero, de acuerdo con el ministro, el magistrado Álvaro Hernán Prada no se encontraba en territorio nacional y aun así participó de forma virtual.

Le puede interesar: Abogado revela nuevos detalles del caso de María Camila Mora

El reglamento interno del CNE, subrayó, exige que toda votación a distancia esté acompañada de una justificación formal, algo que —según él— no figura en ninguna parte del proceso.

“El magistrado salió de Bogotá un día antes, no estaba en el país durante la votación y no hay motivación registrada para que pudiera votar de manera virtual”, afirmó.

Benedetti agregó que ha recibido reportes internos sobre ausencias reiteradas del magistrado durante varios días consecutivos, lo que podría configurarse como abandono del cargo:

“Cuando una persona supera tres días sin ejercer su función, eso se considera abandono y debe retirarse”, puntualizó.

 

Benedetti cuestiona que el magistrado Prada votara desde el exterior sin justificación.
Créditos:
EFE

El trasfondo de la sanción: exceso en el tope de gasto

El CNE determinó la semana pasada que la campaña de Petro en 2022 habría sobrepasado el límite de gastos en aproximadamente $5.000 millones.

El fallo sostiene que se maquillaron facturas y se omitieron reportes de gastos reales tanto en primera como en segunda vuelta, lo que llevó a la sanción de varias organizaciones: Colombia Humana, la Unión Patriótica y personas vinculadas, entre ellas Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña.

En respuesta, la Unión Patriótica renunció a seguir defendiendo el caso dentro del CNE y anunció que acudirá a instancias internacionales alegando falta de garantías procesales.

Petro insiste en su defensa y habla de persecución

El presidente Gustavo Petro ha reiterado que no hubo un exceso en los gastos de campaña y sostiene que varias erogaciones no incluidas en los reportes correspondían a donaciones, las cuales —afirma— no se deben sumar al total de ingresos exigidos por el CNE.

Además, lanzó críticas contra los magistrados responsables y contra el conjuez Majer Abushihab, cuyo voto de desempate permitió la aprobación de la ponencia que dio lugar a la sanción.

También le puede interesar: Petro vuelve a poner en duda el papel de la Registraduría para 2026

El CNE sostiene la legitimidad de su fallo

Los magistrados que respaldaron la decisión han defendido públicamente el resultado de una investigación que se extendió por casi tres años. En su posición, las conclusiones están soportadas en documentos, auditorías e informes de la propia campaña.

Sostienen también que las actuaciones fueron legítimas y que el debate público no invalida el trabajo técnico realizado dentro del organismo electoral.

 

Creado Por
Kienyke.com
Armando Benedetti
Noticias Colombia
Política
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Si Europa quiere guerra, “estamos listos”: Putin
Russian President Vladimir Putin speaks to the media after attending a plenary session of the 16th VTB Investment Forum 'Russia Calling!' in Moscow, Russia, 02 December 2025. The forum runs from 02 to 03 December 2025.
El presidente ruso aseguró que las potencias europeas “no tienen agenda de paz” y sostuvo que Moscú está preparado “si Europa quiere combatir”, en medio de las tensiones por el plan de paz discutido con Estados Unidos.
Bogotá
Agenda de marchas en Bogotá del 2 al 7 de diciembre
Bogotá tendrá marchas del 2 al 7 de diciembre de 2025.
Bogotá tendrá marchas del 2 al 7 de diciembre de 2025. Consulte horarios, puntos de concentración y recomendaciones para evitar afectaciones en movilidad.
Bogotá
Estas son las zonas de Bogotá donde se podría rumbear hasta las 5:00 a.m.
Horario de rumba en Bogotá.
La Alcaldía identificó 19 sectores con condiciones para extender la rumba hasta las 5 a.m., mientras crece la polémica en el Concejo por el impacto del Decreto 293 de 2025.
Colombia
Miguel Ayala y su mánager fueron rescatados tras operativo en el Cauca
La Policía Nacional confirmó que las víctimas estuvieron 15 días en cautiverio. Los secuestradores, del Frente "Carlos Patiño" del EMC, exigían $7.500 millones.
Kien Opina
Federico Arellano Mendoza
Mar, 02/12/2025 - 10:39
El salario pírrico
Federico Arellano Mendoza
César Mauricio Rodríguez
Mar, 02/12/2025 - 10:07
La politización de la inteligencia
César Mauricio Rodríguez
Carlos Salas
Lun, 01/12/2025 - 15:12
No estamos para encuestas
Carlos Salas Silva
Ricardo Felipe Herrera
Lun, 01/12/2025 - 12:53
Egos en la cuerda floja: los números son exactos
Ricardo Felipe Herrera