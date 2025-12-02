La capital del país se alista para una intensa agenda de movilizaciones entre el 2 y el 7 de diciembre de 2025, periodo en el que distintas organizaciones sociales y colectivos realizarán actividades públicas, plantones y marchas en puntos estratégicos de Bogotá. Las autoridades distritales ya activaron sus equipos de acompañamiento para atender cada convocatoria y prevenir afectaciones mayores en la movilidad.

Acompañamiento institucional a las jornadas

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) desplegará durante la semana a sus gestores de diálogo social, convivencia y derechos humanos, quienes serán responsables de observar, mediar y facilitar el desarrollo de estas actividades. El Distrito ha insistido en que la presencia institucional busca garantizar el derecho a la protesta sin comprometer la seguridad ciudadana.

En paralelo, la SDG y la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) advirtieron que las manifestaciones podrían generar traumatismos en el tránsito, especialmente en la operación de TransMilenio, por lo que recomiendan prever posibles retrasos, desvíos o cierres temporales.

Este llamado cobra relevancia en un ambiente reciente marcado por comportamientos irresponsables en el espacio público, como el episodio del conductor que habría desafiado a la Policía tras dejar mal estacionado un vehículo de alta gama, asegurando: “¿La multa? Se la pago mil veces”. Para el Distrito, estas situaciones refuerzan la importancia de acatar las normas de convivencia.