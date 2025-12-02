Inicio
Bogotá

Agenda de marchas en Bogotá del 2 al 7 de diciembre

Mar, 02/12/2025 - 14:01
Bogotá tendrá marchas del 2 al 7 de diciembre de 2025. Consulte horarios, puntos de concentración y recomendaciones para evitar afectaciones en movilidad.
Bogotá tendrá marchas del 2 al 7 de diciembre de 2025.
Créditos:
Canva

La capital del país se alista para una intensa agenda de movilizaciones entre el 2 y el 7 de diciembre de 2025, periodo en el que distintas organizaciones sociales y colectivos realizarán actividades públicas, plantones y marchas en puntos estratégicos de Bogotá. Las autoridades distritales ya activaron sus equipos de acompañamiento para atender cada convocatoria y prevenir afectaciones mayores en la movilidad.

Acompañamiento institucional a las jornadas

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) desplegará durante la semana a sus gestores de diálogo social, convivencia y derechos humanos, quienes serán responsables de observar, mediar y facilitar el desarrollo de estas actividades. El Distrito ha insistido en que la presencia institucional busca garantizar el derecho a la protesta sin comprometer la seguridad ciudadana.

Le puede interesar: Miguel Ayala y su mánager fueron rescatados tras operativo en el Cauca

En paralelo, la SDG y la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) advirtieron que las manifestaciones podrían generar traumatismos en el tránsito, especialmente en la operación de TransMilenio, por lo que recomiendan prever posibles retrasos, desvíos o cierres temporales.

Este llamado cobra relevancia en un ambiente reciente marcado por comportamientos irresponsables en el espacio público, como el episodio del conductor que habría desafiado a la Policía tras dejar mal estacionado un vehículo de alta gama, asegurando: “¿La multa? Se la pago mil veces”. Para el Distrito, estas situaciones refuerzan la importancia de acatar las normas de convivencia.

 

Bogotá tendrá marchas del 2 al 7 de diciembre de 2025.
Créditos:
Canva

Agenda oficial de manifestaciones en Bogotá

A continuación, la programación confirmada para la semana:

Martes 2 de diciembre de 2025

  • 12:00 m. – Marcha: Manifestación convocada por la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia y Ministerio de Relaciones Exteriores (UNASEMIGC-MRE).
    Punto de encuentro: Sede administrativa de la Aeronáutica Civil (Calle 26 # 106 – 33).
     

Jueves 4 de diciembre de 2025

  • 12:00 m. – Plantón: Velatón en conmemoración por nuestras mujeres caídas.
    Lugar: Monumento a La Pola.
    Convocan: Conductoras Púrpura.
     

Viernes 5 de diciembre de 2025

  • 8:00 a. m. – Marcha: Actividad denominada Mujeres resignificando la vida.
    Salida: Portal de las Américas.
    Convocan: Colectivos feministas.
     

Sábado 6 de diciembre de 2025

  • 2:00 p. m. – Marcha: Protesta contra la pirotecnia en Bogotá.
    Lugar: Parque Nacional.
    Convocan: Colectivos animalistas.
     
  • 5:00 p. m. – Plantón: Nobel es Nuestro – Una Luz por la Libertad / Marcha Global Sincrónica.
    Punto de encuentro: Plazoleta Carulla Calle 85.
    Convoca: Venezuela sin fronteras

También le puede interesar: Así van las cabezas de lista al Congreso para las elecciones de 2026

Recomendaciones para los ciudadanos

1. Información actualizada

Las autoridades piden consultar de manera constante los canales de la SDG, SDM y organismos de tránsito para conocer novedades, rutas alternas y gestión de la movilidad.

2. Planeación de viajes

Ante posibles cierre viales y retrasos, se aconseja salir con anticipación y ajustar los trayectos habituales.

3. Participación responsable

Quienes asistan deben actuar de forma pacífica, respetando el espacio público y los derechos de otros ciudadanos, para evitar incidentes durante las jornadas.

 

Bogotá
Protestas
