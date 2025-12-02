La capital del país se alista para una intensa agenda de movilizaciones entre el 2 y el 7 de diciembre de 2025, periodo en el que distintas organizaciones sociales y colectivos realizarán actividades públicas, plantones y marchas en puntos estratégicos de Bogotá. Las autoridades distritales ya activaron sus equipos de acompañamiento para atender cada convocatoria y prevenir afectaciones mayores en la movilidad.
Acompañamiento institucional a las jornadas
La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) desplegará durante la semana a sus gestores de diálogo social, convivencia y derechos humanos, quienes serán responsables de observar, mediar y facilitar el desarrollo de estas actividades. El Distrito ha insistido en que la presencia institucional busca garantizar el derecho a la protesta sin comprometer la seguridad ciudadana.
En paralelo, la SDG y la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) advirtieron que las manifestaciones podrían generar traumatismos en el tránsito, especialmente en la operación de TransMilenio, por lo que recomiendan prever posibles retrasos, desvíos o cierres temporales.
Este llamado cobra relevancia en un ambiente reciente marcado por comportamientos irresponsables en el espacio público, como el episodio del conductor que habría desafiado a la Policía tras dejar mal estacionado un vehículo de alta gama, asegurando: “¿La multa? Se la pago mil veces”. Para el Distrito, estas situaciones refuerzan la importancia de acatar las normas de convivencia.
Agenda oficial de manifestaciones en Bogotá
A continuación, la programación confirmada para la semana:
Martes 2 de diciembre de 2025
- 12:00 m. – Marcha: Manifestación convocada por la Unión Nacional Sindical de Empleados de Migración Colombia y Ministerio de Relaciones Exteriores (UNASEMIGC-MRE).
Punto de encuentro: Sede administrativa de la Aeronáutica Civil (Calle 26 # 106 – 33).
Jueves 4 de diciembre de 2025
- 12:00 m. – Plantón: Velatón en conmemoración por nuestras mujeres caídas.
Lugar: Monumento a La Pola.
Convocan: Conductoras Púrpura.
Viernes 5 de diciembre de 2025
- 8:00 a. m. – Marcha: Actividad denominada Mujeres resignificando la vida.
Salida: Portal de las Américas.
Convocan: Colectivos feministas.
Sábado 6 de diciembre de 2025
- 2:00 p. m. – Marcha: Protesta contra la pirotecnia en Bogotá.
Lugar: Parque Nacional.
Convocan: Colectivos animalistas.
- 5:00 p. m. – Plantón: Nobel es Nuestro – Una Luz por la Libertad / Marcha Global Sincrónica.
Punto de encuentro: Plazoleta Carulla Calle 85.
Convoca: Venezuela sin fronteras
Recomendaciones para los ciudadanos
1. Información actualizada
Las autoridades piden consultar de manera constante los canales de la SDG, SDM y organismos de tránsito para conocer novedades, rutas alternas y gestión de la movilidad.
2. Planeación de viajes
Ante posibles cierre viales y retrasos, se aconseja salir con anticipación y ajustar los trayectos habituales.
3. Participación responsable
Quienes asistan deben actuar de forma pacífica, respetando el espacio público y los derechos de otros ciudadanos, para evitar incidentes durante las jornadas.