Miguel Ayala y su mánager fueron rescatados tras operativo en el Cauca

Mar, 02/12/2025 - 13:10
La Policía Nacional confirmó que las víctimas estuvieron 15 días en cautiverio. Los secuestradores, del Frente "Carlos Patiño" del EMC, exigían $7.500 millones.
En una operación coordinada por unidades del Gaula de la Policía, con apoyo de los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), el Área de Aviación Policial y en articulación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, fueron liberados Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanni Ayala, y su mánager Nicolás Pantoja, quienes permanecieron cerca de 15 días en cautiverio luego de ser secuestrados el pasado 18 de noviembre en la vía Panamericana, a la altura de Cajibío (Cauca).

La intervención se llevó a cabo en la vereda Chorritos, zona rural del municipio de La Sierra (Cauca). Allí, tras varios días de trabajos de infiltración, las unidades del Gaula ubicaron el sitio donde los criminales mantenían a las víctimas en condiciones deplorables y contrarias a la dignidad humana, según el reporte oficial.

Durante el operativo, las autoridades incautaron una pistola calibre 9 mm, elemento que será puesto a disposición de la justicia para fortalecer el proceso investigativo. Además, fue capturado uno de los presuntos responsables del secuestro.

Investigaciones apuntan al Frente “Carlos Patiño” del EMC

Los avances de la investigación permitieron identificar a los secuestradores como presuntos integrantes del Frente “Carlos Patiño”, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC).

La estructura criminal habría exigido a las familias un pago de $7.500 millones por la liberación de Ayala y Pantoja, fijando incluso un plazo máximo de 72 horas para concretar la extorsión.

Sin embargo, días antes, presuntos miembros de ese mismo grupo habían difundido un video negando su responsabilidad, asegurando que “las autoridades los acusan sin fundamento”.

Reacción del Gobierno y la familia

Tras completarse la operación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se comunicó con Giovanni Ayala para informarle que su hijo y su mánager estaban “sanos y salvos” y destacar que se trató de una operación “impecable”.

El artista, visiblemente emocionado, respondió:
“Muchas gracias, Ministro. ¡Estoy muy feliz!”

